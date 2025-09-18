18 de setiembre del 2015. Hace 10 años

EN SOLO 22 DÍAS DÓLAR CAYÓ DE S/. 3.30 A S/. 3.18

Decisión de la Reserva Federal de no subir la tasa de interés en EE.UU. aceleró la tendencia a la baja del tipo de cambio. La cotización del dólar probablemente será menor que su nivel actual, estima el presidente del BCR, Julio Velarde. La Reserva Federal decidió no subir su tasa, por ahora, ante la turbulencia global y porque desea ver mayores mejoras en EE.UU. Contra especulación. La Superintendencia de Banca elabora una norma para evitar que las AFP especulen con el tipo de cambio.

18 de setiembre del 2015. Hace 10 años. Radicales pretenden crear caos en Perumin. La próxima semana será la 32 Convención Minera, en Arequipa.

18 de setiembre del 2020. Hace 5 años

PRÓXIMO GOBIERNO ESTÁ EN RIESGO DE NO TENER ESPACIO PARA MÁS GASTO

Consejo Fiscal advierte que la trayectoria del déficit fiscal planteada por el MEF es poco realista. Considera que proyección de ingresos del Gobierno es optimista, por lo que recomendó no elevar el gasto permanente más allá del 2021. Exministros dicen que el reto será subir los ingresos. Las mejores y peores ciudades para vivir y teletrabajar

18 de setiembre del 2024. Hace 1 año

SE DUPLICA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD ENTRE DUEÑOS DE NEGOCIOS

Ahora los asaltos ocurren cuando los comercios están cerrando caja o en horarios de pago de los jornales a los trabajadores. Clientes evalúan condiciones de seguridad antes de acudir a un establecimiento. Empresas aumentan compra de cámaras de vigilancia.