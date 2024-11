18 noviembre del 2009. Hace 15 años

MINISTROS SALEN EN DEFENSA DEL TLC CON CHILE

Para Rey es absurdo espantar inversión mapocha y dificultar vida a peruanos en Chile. Aráoz señala que suspender acuerdo comercial con Chile afectaría a productores nacionales. Cornejo considera que TLC genera empleos y más ingresos para los peruanos. Tres ministros del Gabinete remarcaron la importancia que tienen las inversiones chilenas en nuestro país, esgrimiendo que generan trabajo e ingresos al Fisco. Mercedes Aráoz dijo que hay que tener cuidado con las propuestas ‘chauvinistas’.

18 de noviembre del 2009. Hace 15 años. Sepa cuánto paga al utilizar la tarjeta de crédito de una tienda comercial.

18 de noviembre del 2014. Hace 10 años

EL 42% EN EL PERÚ PODRÍA SOBREVIVIR SOLO TRES MESES SI PIERDE SU TRABAJO

El 14% no podría mantener gastos corrientes si por una semana no genera ingresos. La calidad de vida de los peruanos endeudados corre riesgo si no tienen una protección ante la falta de ingresos, sin embargo, solo un 8% se considera financieramente vulnerable, a diferencia del 25% en España.

18 de noviembre del 2019. Hace 5 años

CAERÁ EL CONSUMO DE HOGARES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Este año, el consumo de las familias en Lima crecerá 3%, pese a la disminución de 1.5% en últimos tres meses. En provincias, habrá una caída por tercer año consecutivo, principalmente en las regiones delcentro. En el 2020 continuará reduciéndose la frecuencia y el volumen de compra de los productos con octógonos.