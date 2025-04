18 abril del 2024. Hace 1 año

CONGRESO SUSPENDERÁ TOPE A LAS TASAS DE INTERÉS DE CRÉDITOS

POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS Comisión de Economía autorizó la desactivación de la ley que establece tasa de interés máxima para préstamos de consumo y a mypes. Se podrá reinsertar a parte de los deudores que salieron de la banca formal a raíz de la norma, y contrarrestar el efecto del ‘gota a gota’. Así, propone exceptuarpor cinco años la aplicación de la norma “que protege de la usura a los consumidores de servicios financieros”, en vigor desde mayo del 2021, cuando fue emitida con el argumento de aliviar a los solicitantes de préstamos en el contexto de la pandemia.

18 de abril del 2015. Hace 10 años. Parlamento aprueba cambios a la Ley del Sistema Portuario Nacional.

18 de abril del 2024. Hace 1 año

SÉPTIMO RETIRODE FONDOS DE AFP SERÁ PROMULGADO SIN OPOSICIÓN DEL GOBIERNO

Ministro de Economía y Finanzas señala que Ejecutivo no observará norma por la alta votación que obtuvo en el pleno del Parlamento. SBS advierte que se reducirá la pensión futura de los afiliados que retiren sus ahorros. El Gobierno no observará la norma, aprobada por el Congreso la semana, que permitïrá a los afiliados de AFP retirar hasta cuatro UIT (S/20,600) de sus fondos de pensiones. “El Consejo de Ministros ha analizado el tema y ha decidido no observar la ley.

18 de abril del 2024. Hace 1 año

PRECIO DEL CACAO ROMPE RÉCORD Y CONDICIONES CLIMÁTICAS EN PERÚ FAVORECEN SU CULTIVO

Su cotización internacional se disparó en 293% en un año, en tanto su producción en el país mantiene un crecimiento constante. El precio del cacao rompió esta semana la barrera de los US$ 10,000 por tonelada en el mercado de Nueva York, en lo que marcó una disparada en la cotización de ese commodity de 293% en comparación con el precio que tenía en febrero del 2023 (de US$ 2,541 por tonelada). Según Bloomberg, el lunes el precio escaló a los US$ 10,559, y el martes cerró en US$ 9,819 por tonelada. De acuerdo con reportes internacionales, todo apunta a que mantendrá esa cotización o incluso podría superarla, debido a problemas en el suministro mundial. Mercedes Obregón, analista sénior del área de Estudios Económicos de ComexPerú, detalló que esta situación de altos precios está beneficiando, entre otros países productores, al Perú.