17 julio del 2009. Hace 15 años

MEF LIDERARÁ PLAN PARA MEJORAR CLIMA DE NEGOCIOS

Carranza fija la meta: Perú tendrá el primer puesto en Latinoamérica en el 2011. Hoy somos octavos en la región y 62 en el mundo. Facilitar apertura de negocios y agilizar permisos de construcción son aspectos que se deben mejorar, apunta el ministro. Para el MEF, la falta de expedientes técnicos es la principal traba para acelerar el gasto. El Gobierno adoptó este objetivo al observar que ya ha tocado fondo el efecto de la crisis financiera internacional sobre la economía peruana, afirmó el ministro de Economía.

17 de julio del 2014. Hace 10 años

BANCOS HACEN COLA PARA FINANCIAR LAS INVERSIONES

Al sistema financiero y al mercado de capitales ‘les sobra la plata’ para apoyar los proyectos, dice CEO de BTG Pactual. “Lo único que falta es presentar los proyectos”, afirmó el presidente de la Bolsa de Valores, Christian Laub, al comentar las posibilidades de financiamiento. El CEO de BTG Pactual, José Antonio Blanco, dijo que los grandes proyectos iniciados siguen viento en popa.

17 de julio del 2019. Hace 5 años

TENSIÓN POR TÍA MARÍA: AREQUIPA DA ULTIMÁTUM Y VIZCARRA NO RETROCEDERÁ

Presidente dice que licencia de construcción no se anulará. Gobierno regional interpondrá recurso de revisión al permiso. Arequipa tiene ocho iniciativas en etapa de exploración y cuatro grandes proyectos de US$ 6,357 millones por ejecutar. Elmer Cáceres dio 72 horas al Gobierno para anular licencia. Mercedes Aráoz advierte que no se puede negociar con una pistola en la cabeza.