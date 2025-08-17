17 de agosto del 2010. Hace 15 años

CRECIMIENTO BATE RÉCORD, PERO SE ESTANCAN SUELDOS

Economía se expandió 11.9% en junio, la mayor tasa en 21 meses. Scotiabank proyecta una desaceleración desde fines de setiembre. Ingresos de los trabajadores en Lima apenas se incrementaron en 0.3%. Ahora empleo aumenta en las mypes, pero cae en las grandes empresas. La economía peruana sigue arrolladora. En junio, crecieron todos los sectores económicos. Sin embargo, este buen resultado no se refleja en los ingresos de los trabajadores, a diferencia de meses anteriores.

17 de agosto del 2010. Hace 15 años. Importadores cambian estrategia para ingreso de autos usados ilegales.

17 de agosto del 2015. Hace 10 años

BANCOS SUELTAN S/. 2,762 MILLONES A DICIONALES PARA GASTO CON TARJETAS

Se está usando el 32.11% de los recursos disponibles, que totalizan S/. 65,000 millones. Los indicios de mejora de la economía y una morosidad estable han vuelto agresivos a los bancos en ampliar las líneas de crédito para el uso de tarjetas. En junio, las líneas aprobadas por bancos y financieras para el uso del dinero plástico se incrementaron en S/. 2,762 millones, el mayor aumento mensual desde noviembre del 2010, según datos de la Asociación de Bancos (Asbanc).

17 de agosto del 2020. Hace 5 años

DEJARON DE APORTAR 1.9 MILLONES A ONP Y LAS AFP POR EL COVID

Resultado alcanzó un pico en abril y puede haber descendido en algo con el reinicio de actividades. Se proyecta que si la recuperación fuera viento en popa, los cotizantes del 2019 se alcanzarán el 2023. Se pierden 6.7 millones de empleos en el país en segundo trimestre. Comercio y servicios, los más golpeados.