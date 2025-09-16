16 de setiembre del 2010. Hace 15 años

SUELDOS EN CONO NORTE SON LOS MÁS BAJOS DE LIMA

Mientras empleo en Lima creció 5.9% en últimos tres meses, sueldos subieron 1%. En esta edición, sepa a cuánto asciende el ingreso promedio por sector económico. Hombres trabajan 50 horas a la semana. La economía crece y el empleo también, es más, este último tuvo su mayor aumento en los últimos tres meses desde marzo. Sin embargo, los ingresos están rezagados. Por ejemplo, mientras en el Cono Este de Lima subieron 12%, en el Cono Sur cayeron 14%.

16 de setiembre del 2010. Hace 15 años.

16 de setiembre del 2015. Hace 10 años

EL TC ABRE LA PUERTA A ALZA DE SUELDOS EN EL ESTADO

Sentencia permite la negociación colectiva para el incremento de las remuneraciones. El Tribunal Constitucional dejó de lado la prohibición de aplicar la negociación colectiva en la administración pública. Sin embargo, dice que se necesita que el Parlamento regule procedimiento. Aumentó 56%. Planilla estatal subió a S/. 34,000 millones en gobierno de Humala.

16 de setiembre del 2020. Hace 5 años

RECUPERACIÓN ECONÓMICA AVANZA, PERO DESEMPLEO EN LIMA EN SU PEOR NIVEL

PBI registró caída de 11.71% en julio y se aleja de su resultado más bajo alcanzado en abril. Ingreso promedio de los trabajadores de la capital retrocedió en S/ 154.4 en últimos tres meses. Ministra de Economía se salvó de la censura. Votaron a favor 46 congresistas y 73 se opusieron. Covid-19: ¿quiénes estarían dispuestos a vacunarse?