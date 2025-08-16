16 de agosto del 2010. Hace 15 años

SI LO ENGAÑAN EN SU COMPRA LO INDEMNIZARÁN

Código de Consumo faculta a Indecopi a ordenar el pago de indemnizaciones para mitigar daños causados a consumidores. Todo reclamo menor a S/. 10,800 deberá ser resuelto en 30 días. Temen que Consejo Nacional de Protección al Consumidor se termine politizando. Hasta antes del Código de Consumo, lo único que podía ordenar Indecopi a favor del consumidor era que se le devolviera el monto del producto adquirido. Ahora, tendrá la facultad de ordenar la devolución de los pagos indebidos o en exceso, más los intereses correspondientes.

GRANDES EMPRESAS PAGAN MENOS PREDIAL QUE CUALQUIER PERSONA

Valor del impuesto es muy bajo y se encuentra estancado hace mucho tiempo, advierte jefe del SAT. Desde hace ya algún tiempo, Lima Cercado ha dejado de ser uno de los ‘patitos feos’ entre los distritos para los inversionistas; diversas zonas han empezado a mostrar un dinamismo comercial. Pero el municipio limeño, al igual que los otros de la capital, no se benefician en la medida que -quizá- deberían, porque el impuesto predial que recaban registra ineficiencias.

COSTO DEL CRÉDITO SEGUIRÁ AL ALZA HASTA MEDIADOS DEL PRÓXIMO AÑO

Las tasas de interés de los créditos en soles mantendrán una tendencia alcista en los próximos diez meses, estimó el gerente general del Banco de Crédito del Perú, Walter Bayly. Aunque remarcó que el ajuste no será tan dramático. Recomendó no endeudarse en dólares, porque la escacez de los mismos ha provocado un alza de las tasas de interés para el financiamiento en esa moneda. Asimismo, considera que el dólar se mantendrá en alrededor de S/. 2.80.