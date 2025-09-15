15 de setiembre del 2010. Hace 15 años

ISMAEL BENAVIDES VA AL MEF Y RECIBE CRECIMIENTO DE 10%

Ahora Gabinete será presidido por Chang. Alan García fija como agenda neutralidad de elecciones, crecimiento y redistribución. Nuevo ministro de Economía deberá eliminar cédula viva para FF.AA. y la Policía. Congreso derogó Decreto Legislativo 1097. Ejecución de inversión pública llega a 43%. Se despejaron todas las dudas y, como siempre sucede, hubo sorpresas. Entre ellas, la designación de Jaime Thorne como ministro de Defensa. Cuatro ex ministros retornaron al Gabinete, como Ismael Benavides a lacartera de Economía, tras la salida de Mercedes Aráoz, a quien el mandatario intentó que se quede como ministra de Comercio Exterior.

15 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Tiendas Tottus facturarán US$ 400 mlls. en este año.

15 de setiembre del 2015. Hace 10 años

CAEN EN 10% LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Ingresos del fisco por Impuesto a la Renta de cuarta categoría bajan 9.7%, aunque el número de independientes aumentó en 2%. Hoy un trabajador independiente en Lima tiene un ingreso promedio mensual de S/. 1,460. A inicios de año ascendía a S/. 1,619según un informe del INEI. Estas cifras reflejan las dificultades que se enfrentan en el mercado laboral. Quinta categoría. La recaudación fiscal por pago de Impuesto a la Renta de los trabajadores formales disminuyó 6.9% en el año.

15 de setiembre del 2020. Hace 5 años

TRAS DOCE MESES, EL PBI TENDRÁ PRIMER RESULTADO POSITIVO EN MARZO 2021

Elmer Cuba señala que el país ya dejó atrás las grandes cifras de caída de la economía. Dice que en agricultura, minería y pesca ya hay pleno empleo, a diferencia de sectores no primarios. Sostiene que lo que definirá el mediano plazo es quien gane las elecciones en abril del próximo año. Dólar frena su alza, pero persiste percepción de riesgo por parte de los inversionistas.