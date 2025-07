15 de julio del 2010. Hace 15 años

EL BCR NO QUIERE DÓLAR A S/. 2.80

Hizo compra récord de US$ 493 millones para evitar caída cuando el cambio se fue a S/. 2.80. Estrategia del BCR ocasionó pérdidas a los bancos que especularon. Por escasez de dólares en banca, se encarecen créditos en moneda extranjera. En últimos tres días, se negociaron US$ 1,898 millones. Ahora en el mercado hay incertidumbre sobre intervenciones del Banco Central. La ausencia del Banco Central en el mercado cambiario a inicios de semana descolocó a los que apuestan a que el dólar caerá rápidamente. Por eso, ayer, la jornada que se vivió fue de ‘dientes apretados’ cuando el BCR a las 10:00 a.m. empezó a comprar para frenar la caída del dólar, logrando que la cotización cierre en S/. 2.823.

15 de julio del 2010. Hace 15 años. Animadores 3D en Perú cobran por lo menos US$ 1,000. Agencias de publicidad pueden ganar US$ 18 mil por anuncio.

15 de julio del 2015. Hace 10 años

INVERSORES VEN MENOR RIESGO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Incertidumbre y volatilidad para los activos locales, como las acciones, será baja. Hay poco riesgo para la renta variable de que alguna candidatura radical triunfe en las elecciones presidenciales del 2016, afirma el banco de inversión JP Morgan. Banco de inversión estima que carrera presidencial traerá menos incertidumbre y volatilidad para los activos peruanos, como acciones. Sobrepondera títulos locales y prevé que bolsa subirá 25% en siguientes 12 meses. A 10 meses de las elecciones presidenciales, la falta de partidos políticos fuertes y el precedente de candidatos nuevos que ganaron comicios previos, generan preocupaciones en el mercado.

15 de julio del 2020. Hace 5 años

INDECOPI: AÚN NO SE FISCALIZA A FARMACIAS POR DEMORA DEL MINSA

Digemid todavía no traslada protocolos de supervisión al Indecopi, pese a que han pasado 50 días desde que se aprobó la norma para fiscalizar a laboratorios, droguerías, farmacias y boticas. Entidad del Ministerio de Salud señala que “en los próximosdías” entregará la información. Hasta la fecha, el Indecopi señala que no tiene acceso a las bases de datos del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud, que está en proceso de fiscalización. Desatada la pandemia del coronavirus se generó en mayo una concurrencia masiva a las farmacias y boticas para la compra de medicamentos para el tratamiento del covid-19.