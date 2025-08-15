15 de agosto del 2024. Hace 1 año

EMPRESAS BAJAN SUS PRECIOS HASTA 20% PARA ATRAER DEMANDA

En una primera fase, las compañías redujeron formatos, pero ahora ajustan precios para incentivar consumo. Para que esta estrategia no afecte sus márgenes, disminuyen costos, como los de mantenimiento y alquileres. En un contexto de menor demanda por parte de los consumidores, las empresas se han visto obligadas no solo a reducir los formatos de sus productos, sino también a bajar precios, como estrategia para incentivar las ventas. Segundo Capristán, director de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), explica en detalle a Gestión el entorno de menor crecimiento que pone en jaque a las compañías de varios sectores, así como las medidas que toman los CFO para superar este escenario.

15 de agosto del 2024. Hace 1 año. Buenaventura cierra venta de Chaupiloma a Franco-Nevada Corporation de Canadá.

15 de agosto del 2024.

PLANTEARÁN CAMBIOS A REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN, PARA FOMENTAR INVERSIÓN DE FIRMAS PETROLERAS

Jorge Pesantes Presidente del Directorio de Perupetro El funcionario señaló que la entidad busca adjudicar con la debida anticipación lotes petroleros del noroeste porque la vigencia de los contratos es solamente por 2 años. Perupetro anunció el proceso de convocatoria abierta por los lotes petroleros I y VI (ver vinculada). En medio de este proceso, el presidente de Perupetro, Jorge Pesantes, conversó brevemente con Gestión, dando a conocer los planes que se tienen en el sector hidrocarburos y el panorama actual de los yacimientos petroleros, especialmente de los lotes I, VI y Z-69, que están próximos a vencer su contrato

15 de agosto del 2024.

INFINIA, DE ANDINO INVESTMENT HOLDING, RECONFIGURA INGRESOS

En el servicio de depósito temporal, en Ventanilla y el servicio logístico integral tendrán un mejor desempeño en este segundo semestre. Precisamente este último ganaría mayor presencia. La reciente ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao por parte de DP World y la próxima inauguración del megapuerto de Chancay, hace que las perspectivas del sector logístico sean cada vez más optimistas. En ese contexto, Infinia, la empresa de servicios logísticos de Andino Investment Holding,tiene proyectos en cartera, además de una reconfiguración en la distribución de sus ingresos con la incorporación de sus nuevas unidades de negocios.