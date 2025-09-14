14 de setiembre del 2010. Hace 15 años

DÓLAR A S/. 2.78 Y LA BOLSA RINDE 16.7% EN EL AÑO

Tipo de cambio sigue a la baja. Las AFP y los inversionistas extranjeros cambian sus dólares. En la Bolsa de Valores, hay 100 acciones que rinden más de 5% durante el año. Para analistas, hay varias empresas en la BVL cuya cotización está cerca de suprecio objetivo. La cotización del dólar continúa en su nivel más bajo en dos años. En tanto que el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima alcanzó su mejor nivel desde junio del 2008. En las últimas jornadas, los mercados mundiales han caído, perola plaza bursátil peruana estuvo al alza.

14 de setiembre del 2010. Hace 15 años. Los hogares del segmento C ya tienen una computadora.

14 de setiembre del 2015. Hace 10 años

SUBIRÁN LAS TASAS DE LOS DEPÓSITOS, PERO TAMBIÉN EL COSTO DEL CRÉDITO

Habrá más competencia entre bancos por depósitos en soles. Deudores se desprenden de hipotecas para no caer en morosidad. Las corporaciones y las grandes compañías sentirán más rápido el encarecimiento de los precios, advierte el Scotiabank. Aunque no se prevé una desaceleración adicional en el ritmo de expansión del financiamiento. Menores ingresos. En 5.9% ha disminuido el ingreso promedio mensual de los trabajadores en Lima.

14 de setiembre del 2020. Hace 5 años

CRECE DISPUTA DE BANCOS POR COMPRAR CRÉDITOS DE CONSUMO E HIPOTECAS

Se dirigen principalmente a los buenos pagadores, a quienes se les brindan menores tasas y cuotas. Por la competencia, se llega a ofrecer, en préstamos personales, tasas de 10%, cuando el promedio es 40%. Clientes potenciales de la banca se redujeronde dos millones a 500 mil, debido a la emergencia.