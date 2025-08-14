14 de agosto del 2015. Hace 10 años

EN 21 DÍAS SE VERÁ SI COMUNIDADES SERÁN SOCIAS DE FIRMAS MINERAS

Durante el año, el Estado solo ha suscrito tres contratos para exploración minera. El Gobierno realizará una reunión de alto nivel para evaluar que las comunidades adyacentes a los proyectos mineros tengan participación en los mismos. La convocatoria se ha hecho directamente a los CEO de las matrices de las firmas extranjeras que operan en Perú.

14 de agosto del 2015. Hace 10 años. Alza del dólar impacta en productos ferreteros. Suben hasta 5% en zona comercial Las Malvinas. Ticket de compra de consumidores disminuye 6%.

14 de agosto del 2020. Hace 5 años

DÓLAR VUELVE A SALTAR A S/ 3.57 POR SEGUNDA VEZ EN EL AÑO

La escasa oferta en el mercado es uno de los factores que ejercen presión alcista sobre la divisa. Banco Central intervino para atenuar incremento. En el año, el tipo de cambio avanza en 7.79%. El Banco Central considera que la actividad económica sehabría recuperado en julio frente al mes previo, y mantuvo su tasa de interés de referencia en 0.25% por cuarto mes consecutivo. Exministros de Economía sostienen que el MEF debería tener escenarios de riesgo claros y políticas económicas realistas.

SUNAT “JALA” A MÁS DE 317,000 EMPRESAS POR INCUMPLIMENTO

Compañías tendrán un año para levantar las observaciones, antes de ser sancionadas por el recaudador. Administración tributaria esperaría sumar alrededor de S/800 millones que generarían estas subsanaciones al año. La “marcha blanca” de esta medida durará hasta junio del 2025. El mes siguiente, las calificaciones tendrán efectos tributarios para brindar facilidades o aplicar restricciones a los contribuyentes de tercera categoría. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dio a conocer los primeros resultados del “Perfil de cumplimiento” de las empresas.