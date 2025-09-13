13 de setiembre del 2010. Hace 15 años

CAJAS SUBIRÁN INTERESES A LAS CUENTAS SUELDO

Ofrecerán mayor rendimiento a los depósitos de los sueldos. También otorgarán tasas preferenciales para créditos que pidan trabajadores. Se estima que ahora hay dos millones de trabajadores que poseen una cuenta sueldo. Cerca de 14 mil empresas paganlos salarios a través de la banca. En los últimos tres meses, se ha incrementado fuertemente la apertura de cuentas sueldo, no solo en Lima, sino también en provincias. Ante la mayor competencia que se avecina por parte de las cajas municipales y rurales los bancos se preparan a fortalecer los beneficios que ofrecen.

EL 90% DE EJECUTIVOS PREFIERE BONOS EN EFECTIVO

Altos ejecutivos creen que las empresas también deben premiar a los mejores trabajadores con acciones, facilidades para que viajen con la familia y compensaciones especiales para los que deciden retirarse. El dinero contante y sonante, pagado como un bono especial, es el mejor y mayor estímulo que puede recibir un ejecutivo o un trabajador para que mejore su participación laboral, entiende una abrumadora mayoría de altos ejecutivos de las más grandes empresas que operan en el país.

SEPA CÓMO PUEDE GANAR SU EMPRESA CON CAÍDA DEL DÓLAR

Banca ofrece depósitos cuyos rendimientos suben conforme el tipo de cambio desciende. Empresas pesqueras, industriales, de construcción, y avícolas buscan rentabilizar sus excedentes con estos depósitos. Es viernes, muy temprano. Me dispongo a entrar al salón de un conocido hotel sanisidrino, pero las puertas están cerradas. No me doy por vencido e intento por una escalera lateral; desde allí observo un auditorio repleto de gente que me hace dudar de si estoy en el evento indicado. Pero no estaba equivocado.