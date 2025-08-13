13 de agosto del 2010. Hace 15 años

SE ACABARÁN ABUSOS CONTRA CONSUMIDORES

Congreso aprobó en segunda votación Código de Consumo. Rebajaron multas a mypes por infracciones a consumidores. Reclamos contra la banca y seguros podrán ser en forma directa ante Indecopi. Ya no se permitirán métodos abusivos de cobranza. Finalmente, se aprobó el Código de Consumo, ahora queda que el Ejecutivo se pronuncie si hará observaciones al proyecto que el Congreso dio luz verde. La mayor tarea recaerá en el Indecopi, y se espera que los gremios empresariales insistan en sus discrepancias con la nueva ley.

13 de agosto del 2015. Hace 10 años. Cierre de la Carretera Central tiene alto costo. Las tres vías alternativas que existen duplican el flete para el transporte de carga.

13 de agosto del 2015. Hace 10 años

DÓLAR AÚN ESTARÁ VOLÁTIL HASTA EL 16 DE SETIEMBRE

Ya pasó los S/. 3.23. Tendencia duraría hasta que la Fed decida el próximo mes si sube su tasa. Según sondeos, hay 53% de probabilidad de que la Fed eleve su tasa. El alza del dólar puede subir el costo de los créditos por falta de soles. El 16 de setiembre, el banco central de EE.UU. decidirá si sube su tasa de interés, lo que impulsará al dólar. Divisa alcanzó los S/. 3.233 y empresas compran dólares apresuradamente. “Estamos viendo demanda de dólares por todos lados”, afirmó un tesorero bancario al describir la ola compradora del billete verde por parte de los agentes económicos que ven como cada día esa moneda escala con mayor fuerza.

13 de agosto del 2020. Hace 5 años

SE RETORNA A LA INMOVILIZACIÓN OBLIGATORIA DE LOS DOMINGOS

Se prohíben las reuniones familiares, pero se permitirá delivery. Limitan salida de los niños a 30 minutos al día. Incorporan 5 departamentos a la cuarentena, con lo cual ahora suman 19 y 76 provincias. Se evaluará resultado inicial de inmovilización para determinar si se amplía el horario de toque de queda. Impacto de medidas puede limitar la recuperación de la economía si se extienden más allá del 31 de agosto.