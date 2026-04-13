13 de abril del 2011. Hace 15 años

RECOMIENDAN MANTENER ‘CASH’ POR CINCO MESES

Analistas sugieren mantenerse con liquidez mientras se clarifica el panorama político. Aconsejan que se tenga 50% invertido en depósitos y bonos. Dólar estuvo al alza alcanzando un máximo de S/. 2.813. Bolsa cayó 3.6% por la crisis nuclear en Japón y menores precios de metales. Cotización de acciones mineras disminuyó 5.6% en dos días. La incertidumbre sigue dominando el mercado. El paquete de acciones peruanas en Wall Street tiene el desempeño más bajo de la región.

13 de abril del 2011. Hace 15 años. Citigroup: Oferta de cobre podría verse limitada si gana Humala.

13 de abril del 2016. Hace 10 años

BOLSA PUEDE GANAR HASTA 40% ESTE AÑO

Los fondos de los afiliados de las AFP acumularon un rendimiento promedio de 0.4% durante el primer trimestre del año. El rally de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) continuará, aunque el avance de las acciones se irá moderando, prevén los analistas. En los próximos meses, la atención estará puesta en si la BVL deja el mercado de los países emergentes y pasa al mercado de frontera. En tanto, el dólar volvió a caer y se situó en S/ 3.26.

13 de abril del 2021. Hace 5 años

OPERACIONES DE LAS AFP FRENAN ALZA DEL DÓLAR TRAS ELECCIONES

Resultado electoral agitó mercados financieros locales. En el corto plazo, el dólar seguirá volátil moviéndose en un rango de S/ 3.55 a S/ 3.70. Al día siguiente de las elecciones generales, una fuerte volatilidad se apoderó de los activos financieros peruanos. El pase a segunda vuelta del candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, tomó por sorpresa a los mercados, que sufrieron una caída inicial, la misma que luego se revirtió.