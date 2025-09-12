12 de setiembre del 2024. Hace 1 año

FALLECE EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI A LOS 86 AÑOS DE EDAD

GOBERNÓ EL PAÍS ENTRE 1990 Y EL 2000 Durante su primer Gobierno, en 1993, se aprobó vía referendo el cambio de la Constitución Política del Perú de 1979. Una modificación significativa fue la que permitió adoptar el régimen de la “economía social de mercado”, que ha impulsado el crecimiento del país. La Constitución de 1993 otorgó autonomía al Banco Central de Reserva para el manejo de la política monetaria. El 8 de agosto de 1990, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció el denominado “fujishock” para enfrentar la hiperinflación.

LA INDUSTRIA FINTECH RECIÉN ESTÁ EN SU “PRIMER MINUTO”

Socia de Vodanovic Toca al sector público seguir abriéndose a la innovación, con neutralidad y reglas claras. En un reciente evento internacional en Colombia, tuvimos la oportunidad de escuchar a David Vélez, el CEO de Nubank, la fintech más grande de Latinoamérica que hoy es un banco digital, quien se refirió al futuro de esta industria. Él señaló que la industria de servicios financieros digitales (fintech) no ha llegado ni a la tercera parte de su potencial y que “recién estamosen el primer minuto”.

CONSUMO DE HOGARES SERÁ POSITIVO AL CIERRE DE AÑO, PERO AÚN CONTINUARÁ MODERADO

En base al informe Consumer Insights Q2 de la consultora, los hogares disminuyeron levemente sus visitas a los canales de venta, sin embargo, se incrementaron los volumenes de compra. La estabilidad de la inflación ha contribuido a que el consumo de los hogares mantenga un crecimiento positivo durante el segundo trimestre, según el último informe de Consumer Insights Q2 de Kantar División Worldpanel Perú.Sin embargo, se observa una desaceleración en comparación con los primeros meses del año; mientras que el crecimiento en valor alcanzó un 6% en el primer trimestre del 2024, este se redujo al 2.7% en el segundo trimestre.