11 de setiembre del 2015. Hace 10 años

EL 86% CREE QUE HUMALA Y NADINE SERÁN MÁS RICOS CUANDO SE VAYAN

Popularidad presidencial cae cinco puntos y llega a 18%. Sin embargo, sube en zona rural. El 47% a favor de que el Estado participe en actividad empresarial, mas no el 39%. El pasado 30 de agosto, el presidente Humala dijo que él y su cónyuge terminarán el Gobierno “con un patrimonio menor y endeudados”. Pero esa no es la percepción de la mayoría de peruanos. Así, por ejemplo, el 89% del segmento D considera que la pareja saldrá más rica. Keiko Fujimori sigue liderando las preferencias para las elecciones. Sin embargo, en el nivel socioeconómico A/B hay un 30% que está dispuesto a votar por un candidato antisistema.

11 de setiembre del 2015. Hace 10 años. Banco Central aumenta su tasa de interés y despierta una mayor preocupación.

11 de setiembre del 2020. Hace 5 años

AUDIOS DE VIZCARRA Y SU ENTORNO GENERAN OTRA CRISIS POLÍTICA

Se oye al presidente pedir alterar registro de visitas de Richard Cisneros, ante indagación del Congreso. Admite diálogos, pero no hace mea culpa y dice que no renunciará. Reta al Parlamento a vacarlo. Legislativo no da marcha atrás y anoche empezó arecolectar firmas para promover la vacancia.

11 de setiembre del 2024. Hace 1 año

A MEDIO MILLÓN DE INDEPENDIENTES SE LES RETENDRÁ APORTES PARA SUS PENSIONES

A los que tienen RUC y realizan servicios formales se les descontará directamente, tal como hoy sucede con los impuestos, dice Elmer Cuba. Sin reforma, número de pensionistas subiría a 2.8 millones, pero con los cambios superarían los 10 millones a largo plazo.