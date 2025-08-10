10 de agosto del 2010. Hace 15 años

EN LAS MALVINAS UNA TIENDA PUEDE COSTAR US$ 110 MIL

Mesa Redonda y Las Malvinas se convierten en las zonas más caras del Cercado. En las Galerías de la Av. Grau, el metro cuadrado alcanza los US$ 1,500. En Emancipación y Lampa, el alquiler se ha triplicado y piden el pago adelantado de un año. Se abreel apetito por zonas cercanas al Palacio de Justicia. La recaudación de alcabala, impuesto que se paga por las transacciones de inmuebles en Lima, cada vez es más fuerte, advierte la gerencia de desarrollo empresarial del municipio limeño. La primera cuadra de la Avenida Argentina atrae a muchos para hacer negocios.

10 de agosto del 2010. Hace 15 años. Inversiones de mineras superan US$ 1,700 mlls. en el primer semestre.

10 de agosto del 2015. Hace 10 años

EL 92% NO DEJA DE GASTAR PESE A DESACELERACIÓN

Consumo creció en primer semestre. Dólar puede cerrar en S/. 3.24 en agosto. Los jóvenes son los que incrementaron en mayor medida su gasto y los del segmento socioeconómico D son los que creen que terminarán más endeudados este año. Nuevo esquema de vivienda. Solo el 43% dispuesto a usar el alquiler-venta o leasing inmobiliario. Ingresos. El 72% sigue considerando que sus ingresos no le alcanzan.

10 de agosto del 2020. Hace 5 años

EL 60% DE EMPRESAS REDUJO SU PERSONAL DEBIDO A PANDEMIA

El 60% de empresas redujeron su planilla desde que empezó la pandemia, según la reciente encuesta de Retos Empresariales al 2023, elaborada por el PAD y RTM. Las empresas se han tenido que adaptar a una “nueva normalidad” en medio de una pandemia que todavía parece no tener punto final. Sin embargo, el impacto en el sector empresarial está dejando estragos en la economía familiar. La reciente encuesta sobre Retos Empresariales al 2023, realizada por el PAD y Real Time Management (RTM), reveló que las empresas no estaban bien preparadas para enfrentar una crisis como la actual, sin embargo, posteriormente reaccionaron bien, y la tarea pendiente es desarrollar una estrategia pospandemia. Aun asíentre los impactos que tuvo la crisis sanitaria -y en particular las medidas para frenarla- estuvo la caída del empleo.