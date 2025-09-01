1 de setiembre del 2010. Hace 15 años

SE DEBE AHORRAR MÁS DE S/. 900 PARA NO PERDER

Desde ahora, bancos deberán mostrar el monto mínimo para lograr un rendimiento positivo. Si ahorra en dólares, deberá tener un saldo mínimo de US$ 1,000. Seis de cada diez peruanos ahorran ‘bajo el colchón’. El 80% de los que ahorran depositan menos del 10% de sus ingresos. En esta edición el ranking de montos mínimos en la banca. La Superintendencia de Banca presentó información para saber si los clientes ganan con sus ahorros. Ocho de 45 entidades cobran por mantenimiento de cuenta.

1 de setiembre del 2010. Hace 15 años. MTC desiste de fijar topes a publicidad en televisión por cable.

1 de setiembre del 2015. Hace 10 años

CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL CONSEGUIR UN TRABAJO

El alza de los precios y el deterioro en el mercado laboral afectan la confianza de los consumidores en Lima Metropolitana. El índice de confianza del consumidor bajó un punto en agosto. Cerca de 20% de las familias limeñas considera que los precios ahora son más altos que hace 12 meses. Apoyo Consultoría señala que en los próximos meses los consumidores estarán “estresados” y, por tanto, tendrán menos espacio para aumentar sus niveles de gasto.

1 de setiembre del 2020. Hace 5 años

RACHA ALCISTA DE LA BOLSA POR QUINTO MES CONSECUTIVE

Mercado bursátil local recorta pérdidas acumuladas en el año a solo un dígito (9.5%), impulsado principalmente por repunte de metales. Dólar subió en agosto 0.23% a S/ 3.544. En el año, trepa 6.94%. En agosto, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) encadenó su quinto mes consecutivo al alza y siguió recortando las pérdidas causadas en los mercados por la crisis del covid-19. El índice General de laBVL, el principal de la plaza limeña, subió 6.08% el mes pasado, impulsado en mayor medida por las acciones del sector minero, que reportaron una ganancia mensual de 14.2%. Si bien en lo que va del 2020 la BVL pierde 9.5%, muestra un mejor desempeño que sus pares de la región, destacó Diego Cavero, jefe de Estrategia y Análisis de Intéligo SAB. Así, la bolsa de Colombia cae 28% en lo que va del año, la de Chile 20% y la de México 15%, refirió.