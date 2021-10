El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa, Meghan Markle, duquesa de Sussex, son los últimos en sumarse al auge de la inversión sostenible mientras siguen a Wall Street en la adopción de una industria multimillonaria.

La pareja se unirá a Ethic, un fondo de inversión de US$1,300 millones en Nueva York, como “socios de impacto” con la esperanza de crear conciencia sobre temas como la injusticia racial, el cambio climático y la igualdad salarial, dijo el cofundador Jay Lipman. Los duques habían respaldado a la empresa a principios de este año.

Dado que las inversiones ASG (ambiental, social y de gobernanza) ahora forman parte de las finanzas convencionales, los reguladores han comenzado a prestar más atención a cuán bien se ajustan las solicitudes de sostenibilidad de las administradoras de fondos a sus medidas. Y dado que existen alrededor de US$35 billones depositados en activos ASG, según la Alianza Global de Inversión Sostenible, hay una creciente preocupación de que la etiqueta a menudo se use indebidamente, una práctica conocida como lavado verde.

“Sin duda, la inversión sostenible está de moda en este momento, pero probablemente por las razones equivocadas”, dijo Lisa Sachs, quien dirige el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia. “No deberíamos confundir tener una cartera alineada con el valor y mitigar la exposición al riesgo con abordar los problemas subyacentes importantes y urgentes”.

Ethic se inició en 2015 y dice que crea inversiones a medida para sus clientes en función de los problemas sociales y ambientales que más les preocupan. Lipman sostuvo que los inversionistas pueden abordar los mayores desafíos de la sociedad mediante la desinversión colectiva de contaminadores y empresas que perpetúan la discriminación racial, como el sistema de prisiones privadas.

Desde que se apartaron de sus deberes reales, el duque y la duquesa de Sussex han firmado acuerdos con compañías como Netflix Inc. La pareja se mudó a Estados Unidos el año pasado. The New York Times fue el primero en informar sobre su acuerdo de inversión sostenible.