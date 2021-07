Las selecciones de Perú y Paraguay se enfrentan el día de hoy, viernes 2 de julio, por los cuartos de final de la Copa América en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira a las 4:00 pm (hora peruana).

La blanquirroja se juega su pase a la semifinal, en donde, en caso de ganarle a los guaraníes, tendría la oportunidad de verse las caras nuevamente con Brasil o con Chile, uno de estos dos equipos sería su rival en caso de pasar.

No obstante, para este partido las casas de apuestas no se inclinan por un equipo en particular, ya que las cuotas se mantienen similares o por una diferencia mínima para cada escuadra en caso de ganar.

En donde si se pueden apreciar cuotas altas para aquellos hinchas que se las quieran jugar es en las “apuestas especiales”.

Marcador

Si el partido finaliza con el marcador exacto de 4-4, el hincha que acierte este resultado puede multiplicar el monto invertido por 351, esta es la cuota que tiene Apuesta Total.

Adicional a ello, si este marcador se da durante el primer tiempo y en la segunda mitad se mantiene sin goles, terminando 4-4, la persona que prediga esto recibirá la cuota de 501.0.

Por otro lado, si la bicolor gana el encuentro por 6-0, Betsson paga la cuota de 350.0 y si lo gana por 5-0, 260.0.

Además, si el primer tiempo termina con Perú ganando 3-2 a Paraguay, Inkabet ofrece la cuota de 150.0 para aquellos que acierten este resultado.

Jugadores

Si el “capitán del futuro”, Renato Tapia, marca un hat-trick o más durante los 90 minutos del partido, Apuesta Total paga la cuota de 501.0.

Y en el caso de que Miguel Trauco anote 2 o goles o más, el hincha que prediga esto puede multiplicar su dinero por 201.0.

Por su parte, si André Carrillo, quién ha tenido hasta el momento una destacable participación en el torneo, marca 3 tantos o más, Betsson paga la cuota de 110.0.

Especiales

Si el primer tiempo del encuentro acaba sin ningún tiro de esquina para ningún equipo, el hincha que acierte esto recibe la cuota de 270.0, según Betsson. Pero, en el caso de que no se de ningún córner en todo el partido, Doradobet paga 101.0.

Respecto a las faltas, aquel que prediga que solo en la primera mitad del enfrentamiento se darán 6 tarjetas amarillas o más, puede multiplicar el monto invertido por 101, esa es la cuota que tiene Te Apuesto.

Por otro lado, si Santiago Ormeño es expulsado en cualquier momento del encuentro, Apuesta Total paga el monto de de 81.0.

Paraguay

También se pueden apreciar cuotas bastante llamativas a favor de la selección guaraní.

Por ejemplo, en el caso que el lateral izquierdo, Santiago Arzamendia, logre anotar 3 goles o más a la blanquirroja, Apuesta Total paga la cuota de 501.0.

Además, si la primera mitad acaba 3-2 a favor de los paraguayos, quien acierte este score puede multiplicar su dinero por 351.

Si Paraguay logra imponerse ante la bicolor con un contundente 6-0, quién prediga este marcador recibe la cuota de 350.0, según Betsson.

Por otro lado, respecto a las infracciones, quien acierte que los paraguayos recibirán 12 tarjetas amarillas o más durante todo el partido, obtendrá el monto de 101.0, según Doradobet.

Casas de apuestas Perú Empate Paraguay Inkabet 2.88 2.90 2.70 Betsson 2.85 2.90 2.75 Te Apuesto 2.85 2.95 2.80 Doradobet 2.18 4.10 2.33 Apuesta Total 2.85 2.92 2.80