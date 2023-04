Según el último reporte de The Wrap, durante sus primeros cinco días de estreno, Mario Bros. La Película logró recaudar US$ 377 millones a nivel mundial, superando ampliamente a sus pares, convirtiéndola en la película animada más exitosa de la historia en su primer fin de semana.

De igual manera, según las informaciones sobre su estreno, la película de Mario Bros también es la más vista en formato Imax en el mundo tras recaudar un total de US$ 21.6 millones.

La cinta, producida por Illumination Entertainment, Universal Pictures y Nintendo, superó a las anteriores cintas que ocuparon el puesto, como ‘Frozen II’ y ‘Sonic 2: La Película’, con sus estrenos de US$ 358 millones y US$ 72 millones, respectivamente.

LEA TAMBIÉN: Miami se afianza como centro de producción de series y películas en español

El siguiente desafío de la película de Nintendo será superar la marca de los US$ 939 millones de la otra película de la misma casa productora, ‘Minions: The Rise of Gru’, la cual se posicionó como el film animado más taquillero desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo los especialistas, este acontecimiento significaría el fin de la caída de la audiencia en estrenos animados en cines, debido a que desde la pandemia muchas familias dejaron de asistir a estos establecimientos.

Según Jim Orr, presidente de distribución doméstica para cines de Universal Studios, estos resultados son simplemente extraordinarios. “Los números se mantienen subiendo y subiendo mientras la semana acaba”, dijo a The New York Times.

LEA TAMBIÉN: Lego construye sus piezas para crecer a doble dígito y alista nuevos lanzamientos

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí