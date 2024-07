Con diseños ‘plus size’ (de tallas grandes) que van hasta la 6X, diseñadoras argentinas presentaron una marca de ropa en México con la que aspiran a que las mujeres con todo tipo de cuerpos se sientan incluidas en el mundo de la moda.

Laura Stivelman, cofundadora de Buena Jarana, una marca nacida en Buenos Aires que participó en la plataforma Intermoda que concluye este viernes en Guadalajara (oeste de México), expresó a EFE el interés de ofrecer diseños que abarquen todo tipo de cuerpos sin distinción.

“Nos dimos cuenta (de) la necesidad de la gente de poder vestirse, que el talle único hacía ruido y que no era suficiente para poder vestir a todos, decidimos crear nuestra propia ropa, hace cosa de más o menos seis años tenemos nuestra propia producción y trabajamos en poder incluir a la mayor cantidad de cuerpos posibles, vamos del talle S (chico) al 6X”, explicó Stivelman.

Carla Jasin, cofundadora de la marca, agregó que pocas empresas apuestan por producir ropa fuera de las tallas convencionales, pero dejan de lado a aquellas mujeres que no tienen cuerpos hegemónicos y que también quieren disfrutar de diseños innovadores.

“Al no haber (otra) propuesta, de repente encontrarse con una variedad enorme de colores y talles es algo que la gente valora un montón. Las marcas grandes quizás dicen que no es rentable o no hay mercado, para nosotras (eso) es una falacia total porque ya lo hemos comprobado que sí hay mercado”, declaró Jasin.

Con diseños coloridos y estampados propios en vestidos, faldas, blusas, chaquetas, pantalones y coordinados, la marca tiene 14 años de ventas en su natal Argentina y comenzó hace unas semanas a distribuir su guardarropa en México mediante su plataforma en línea.

Sus promocionales tienen la intención de mostrar que existen muchas maneras de portar y lucir la ropa sin importar la edad o la forma del cuerpo, pero también de mandar un mensaje para que las mujeres dejen de lado la vergüenza y se atrevan a usar prendas con las que se vean y se sientan bien.

“Tratamos de contratar modelos que puedan mostrar todos los ‘looks’, porque muchas veces hay (ropa con) talles (grandes), pero no muestran los cuerpos diversos para que la gente se pueda inspirar y se pueda animar. Es un doble mensaje, no solamente confeccionar, sino también mostrar e inspirar a la gente a que se anime”, concluyó Stivelman.

Durante cuatro días, la edición 81 de la plataforma de moda Intermoda reunió a más de 1,150 marcas expositoras, más de 24,000 compradores, en 49,000 metros cuadrados de piso de exhibición en la Expo Guadalajara.