Las ventas de la compañía colombiana durante el 2022 han tenido un crecimiento de casi el 50% con respecto al año pasado. En comparación al 2019, Juan Raúl Vélez, cofundador y presidente de Cueros Vélez, sostiene que incluso se han doblado las ventas.

“Hemos ampliado el portafolio y tenemos más líneas de productos. Este año hemos incursionado en profundidad en bolsos y calzado. Además, la línea de playa (sneakers) es algo que va a seguir cobrando fuerza”, apunta el ejecutivo.

Esto llevará a la marca de cueros a expandirse en Lima y provincias durante el 2023. Según el directivo, el distrito de La Molina será el primero en albergar la próxima tienda Vélez y eventualmente habrá dos tiendas más en la capital. En cuanto a provincias, Trujillo será la primera incursión de la compañía en el interior del país. “La clientela de Trujillo es parecida a la de Lima, así que el portafolio será el mismo que el de Lima”, dice Vélez.

Juan Raúl Vélez, CEO de Cueros Vélez llegó a Lima para presenciar la presentación de la colección "No expiration date". En la foto, acompañado de Ángela Sánchez, country manager de Vélez Perú (derecha) y Claudia Acosta, directora de comunicación de Cueros Vélez (izquierda).

Portafolio y nuevo formato

La amplitud de portafolio ha permitido que el ticket promedio de Vélez aumente a S/500, un aumento del 100% con respecto al 2020. “Como todos, hemos subido precios, pero eso no ha sido un obstáculo para seguir vendiendo bien”, asegura el líder de la compañía.

Asimismo, al tener una línea más diversa de productos, el formato de las tiendas ha cambiado. “La imagen de la tienda del Jockey se reformó completamente, así como la de La Rambla, Real Plaza Salaverry y Plaza San Miguel”, cuenta. En el caso de la tienda de Larcomar, se busca conseguir un espacio tres veces más grande que el actual.

Las ventas de la tienda online también han crecido este año y estas representan un 30% del total de facturación de la marca.

En cuanto al cliente de Vélez, el ejecutivo señala que con la diversificación de la oferta se está llegando a un público más joven que antes. Este abarca un rango de edad entre los 20 y 55 años.

¿Cuero vegano?

Al ser consultado sobre si la compañía se sumaría a tendencias sostenibles como el uso de cuero vegano, Juan Raúl Vélez afirma que no está en los planes de la marca por ahora. “Si es cuero, no es vegano. Y si es vegano, entonces no es de animal. Todos están tratando de vender una idea que no existe. Nosotros tenemos fibras naturales, pero nuestra materia prima es la piel”, afirma.