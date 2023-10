Una nave X-wing Starfighter en miniatura utilizada en una película de “Star Wars” se vendió el fin de semana por más de US$ 3 millones en una subasta de artículos recopilados y creados por el veterano fabricante de modelos de Hollywood Greg Jein.

La colección creada por Jein, quien murió el año pasado a la edad de 76 años, recaudó alrededor de US$ 13,6 millones durante un evento en Heritage Auctions en Dallas. La casa de subastas dijo que asistieron todos, desde fabricantes de modelos hasta coleccionistas y fanáticos de la ciencia ficción, lo que hizo que el evento fuera el más concurrido en años.

Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage y viejo amigo de Jein, dijo en un comunicado el lunes que la subasta fue “un testimonio profundo de mi amigo como maestro de efectos visuales y como uno de los grandes coleccionistas”.

Jein fue nominado al Oscar y al Emmy haciendo modelos en miniatura durante casi medio siglo, y pasó toda su vida coleccionando trajes, accesorios, guiones, obras de arte, fotografías y modelos de las obras que amaba.

El Red Leader X-wing Starfighter que se utilizó en la película de 1977 “Star Wars: Episode IV — A New Hope” (“Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza”) se vendió por alrededor de US$ 3,1 millones después de un duelo de ofertas entre dos coleccionistas, dijo la casa de subastas. Un disfraz de Stormtrooper de “Star Wars” también se vendió por US$ 645.000.

Fuente: AP

