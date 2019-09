Sandro Ventura está al mando de la BigBang Films, la productora que ha llevado 14 películas al cine nacional en siete años. “No me digas solterona” , “La peor de mis bodas” y el reciente estreno “Papá por tres” son algunas de ellas. Según Ventura, más allá de la realización, la fórmula que le funciona a la empresa incluye otros servicios que recién planean popularizar el próximo año.

1. Financiamiento de los proyectos

Con el dinero obtenido por sus obras, BigBang adquirió equipos como cámaras, luces, audio, que cubren “hasta un 60% de los costos” y un estudio propio de doblaje “para dar servicios a terceros y alquilar”.

Así , “hemos tratado de que los costos disminuyan pero la calidad aumente”, menciona Ventura. Además, “tratamos de que el ‘cash’ sea el menos posible para correr menos riesgo y que la taquilla nos sirva para pagar los servicios que brindamos”, cuenta Ventura.

2. Historial de presupuestos y auspicios

Las primeras películas de la marca costaban máximo US$ 150,000. Ahora, el presupuesto no baja de los US$ 500,000. Por otra parte, los costos de una producción dirigida al extranjero podrían aumentar en un 20%. “Sobre todo si traes un actor de afuera ranqueado. Eso nos permite ingresar a otros países”, menciona.

Y si bien hay empresas privadas interesadas en auspiciar, “en una coproducción, el 80% de la película lo cubre BigBang”, sentencia Ventura.

3. El paso de la productora a la internacionalización

Por otro lado, los servicios que más ofrece la productora son de doblaje: “Hemos hecho más de 50 películas estrenadas en Perú. Todos los meses hacemos una al menos”, señala el director.

El costo de hacer un doblaje varía según la cantidad de actores que participen. “No menos de US$ 3,000”, acota el gerente de BigBang, que ha recibido proyectos de Bolivia y Ecuador.

“A nivel ventas, ya logramos entrar a terrenos que antes nos parecían imposibles”, relata Ventura.

Respecto a la realización, algunas películas se han estrenado en Chile y Colombia. “También hemos vendido filmes en Estados Unidos, como ‘La peor de mis bodas’, ‘Una comedia macabra’ y ‘No me digas solterona’ está en HBO US”, añade.

Asimismo, la productora tiene planeados proyectos con una cadena norteamericana. “Una alianza con un sello importante afuera para distribuir en toda Latinoamérica”, rescata Ventura sin animarse a revelar el nombre.

4. Tendencias y público de la industria

¿La comedia o el similar elenco de actores ha saturado al consumidor peruano? Ventura recibe críticas constantes sobre estos aspectos, por lo que responde: “Hace falta dar al público una mayor oferta”.

Ani Alva, socia de la marca y directora de cine, “encontró un nicho en las comedias femeninas”, cuenta Ventura. Como dato, señala que “Recontra loca” es el cuarto remake que se hace en Latinoamérica y ya va a llegar al medio millón en taquilla.

En Corto

Cifras. Las películas más taquilleras de BigBang Films son “No me digas solterona” ( 900,000 espectadores), “La peor de mis bodas” ( 650,000 ), “La peor de mis bodas 2” ( 300,000 ), “Loco cielo de abril” ( 200,000 ) y “Happy Ending” ( 150,000 ). Además, un productor gana US$ 0.87 por espectador, según su gerente general, Sandro Ventura.