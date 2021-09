“Los Mirlos” se mantienen vigentes luego de 48 años de carrera no solo por su sonido de cumbia amazónica psicodélica, sino por la inteligencia con la que saben manejar su negocio. Antes de la pandemia ellos ya prestaban atención a las redes sociales, plataformas streaming y colaboraciones internacionales. Incluso en camino viene una película y un libro autobiográfico. Jorge Rodríguez, líder de la agrupación, nos cuenta detalles sobre esta etapa de reactivación.

Por fin de regreso a los escenarios...

Sí, ya empezamos con algunas, no son continuas pero sí presentaciones oficiales y eso nos alegra. Una de ellas es este sábado, en el Festival Reactívate 3 en el local Arena Perú junto con otras agrupaciones. Antes estuvimos haciendo otros shows en redes sociales por nuestro aniversario, en diciembre para recibir el 2021 y en julio por el bicentenario.

¿Se han movido las tarifas de lo que reciben en los conciertos?

Sí. Pero la asistencia es buena porque la gente quiere bailar. Y los organizadores están haciendo lo posible para hacer los eventos con los protocolos.

¿Tener público oyente en otros países les ayudó durante la pandemia?

Sí, recibimos un informe anual de Spotify para ver cuánto público y de qué naciones nos escuchan. Me alegra que, a pesar de la pandemia, en el 2020 fuimos el grupo más escuchado junto a Grupo 5 y Armonía 10. Eso se debe a que hemos estado no solo en Sudamérica, sino España, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Holanda, Bélgica. Deben ser 26 países en estos últimos años.

¿Viajan allí en busca de colonias peruanas?

No, solo en el 96 vimos una en Estados Unidos. Solemos ir a festivales que no están dirigidos a público latino. Nos escuchan europeos, a pesar de no hablar español, la música de Los Mirlos ha trascendido fronteras y llega a su corazón.

Buena parte de su público tiene entre 20 y 30 años. ¿Cómo los siguen conquistando?

De todo un poco les ofrecemos. Tenemos colaboraciones con grupos de afuera, DJs, lanzamos un tema muy social “La bici bici bicicleta” en pandemia. Eso atrae a gente joven. Hay que estar en todos lados y llegar a todo tipo de público.

Están abiertos a la fusión entonces.

Sí, recientemente se nos han acercado grupos de México y Uruguay. Estamos estudiando sus temas para ver qué podemos hacer. Nosotros nos adaptamos. Usualmente ellos quieren nuestra forma de cantar, mis guapeos o nuestro estilo de música, es decir, esa originalidad y personalidad. Por eso, el sonido de nuestras guitarras es lo que marca nuestra vigencia en el tiempo.

¿Cuántas presentaciones pactadas tienen Los Mirlos este año?

Ya algunos compromisos, entre ellos un festival en Oxapampa el 31 de octubre. Y nos están convocando en Lima. A finales de noviembre también estamos a punto de cerrar un acuerdo para viajar a México, a Guadalajara. Posiblemente hagamos una gira de 5 o 6 días allí. Y la primera semana de enero nos quieren llevar a Colombia también, así que estamos en negociaciones.

¿Se alistan nuevas producciones?

Se sacaron hace unos años vinilos donde fue incluida nuestra música. Y se ha vendido bastante en el mundo. Así que nos interesa hacer una producción propia de Los Mirlos en LP. Tal vez el próximo año porque mucha gente lo quiere tener como colección.

¿Qué otros proyectos hay en camino?

Estamos retomando la edición de un documental sobre la agrupación. Lleva por título “La danza Los Mirlos”, junto con Saturno y el Ministerio de Cultura. Se lanzará en el primer trimestre del próximo año. También ya terminé el libro “El cantar de Los Mirlos”, una biografía del grupo y la historia de cómo se formó la cumbia amazónica psicodélica. La idea es presentar la película y el libro juntos.