Si estás pensando postular a la visa para Estados Unidos, debes tener en cuenta una serie de recomendaciones para cuando llenes el formulario y te presentes a la cita consular. A continuación, te diremos cuáles son los errores que debes evitar cometer para que todo sea un éxito.

Si bien la mayoría de solicitudes son aprobadas, hay varios motivos por los que un agente consular la rechaza. En el año 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) rechazó más de 4 millones de visas temporales y de no inmigrante. Más de 2.1 millones de las visas rechazadas fueron de turista y aquí te explicamos en que errores incurre la mayoría de las personas.

CUÁLES SON LOS ERRORES AL MOMENTO DE TRAMITAR LA VISA

Un total de 1,7 millones de solicitudes de visa fueron rechazadas en 2020 al ser consideradas inelegibles.

1. No entender la solicitud DS-160

El primer paso para solicitar la visa es llenar de manera adecuada el formulario DS-160, dado que la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones en el documento. Si bien la solicitud DS-160 está en inglés, puedes activar la traducción al español para evitar que cometas un error al llenar la solicitud, explica el portal ViveUSA.

2. Errores de ‘dedo’

En muy importante revisar tu solicitud. En 2019 la Embajada de Estados Unidos en México publicó una lista con los más comunes al llenar el formulario y para sorpresa de muchos, el 60% de correcciones en visas se deben a que hubo errores en el nombre; el 20% colocó mal su fecha de nacimiento; 10% indicó mal el género y el 10% restante en el número de pasaporte.

Simples errores pueden retrasar tu visa o tu viaje. Revisa tu información al momento de llenar tu forma DS-160.#TramitaDirecto y evita errores. pic.twitter.com/ScRM62VFac — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 4, 2019

3. Información incompleta o imprecisa

Aunque la página del formulario DS-160 te avisará si te falta llenar uno de los campos, no te alertará por información imprecisa. Debes dar información detallada, como en el caso de la dirección donde te quedarás. Debes poner calle, número, condado y estado e incluso el código postal. Debes tener tu número de pasaporte, posible itinerario de viaje, fechas de tus últimas cinco visitas o viajes a Estados Unidos y datos laborales.

4. Falta de evidencia de su regreso

Según USCIS, la principal razón para denegar una visa de no inmigrante es porque el solicitante “no estableció su derecho al estatus de no inmigrante”, razón señalada en la sección 214 (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Esto ocurre cuando “el Departamento de Estado no está convencido de que has presentado suficiente evidencia de que vas a regresar a tu país de origen”, explica a CNN la abogada de inmigración Noemí G. Ramírez.

5. Vestimenta

Las embajadas no exigen ningún tipo de ropa específica, pero lo ideal es que des una buena impresión. Evita verte desaliñado. Se recomienda vestirse como si fueras a trabajar y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena opción. Tampoco se debe exagerar.

Debes prepararte para la entrevista e ir con una vestimenta adecuada (Foto: GEC)

6. No prepararse para la entrevista

Un error común que cometen las personas. Durante la entrevista, el oficial consular se basará en la información que llenaste en el formulario DS-160 para la entrevista y por ello debes recordarla. Por ejemplo, si te pregunta a dónde irás, debes contestarle el destino que anotaste en el formulario. Si das otro lugar, comenzará a interrogarte sobre los detalles de tu viaje. Si hay contradicciones, puede negarte la visa. Las preguntas más frecuentes son:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

¿Con quién viaja?

¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

7. Dar información de más...

Solo contesta lo que te preguntan. Responde lo que dice tu formulario DS-160 y no te extiendas con historias que pueden enredarte. Si no te han preguntado quién pagará tu viaje o si tienes conocidos en Estados Unidos, no insistas con esa información. Podrías dar la impresión de estar nervioso y querer desviar la atención.

8. Mentir

Jamás lo hagas. La tergiversación deliberada de datos (o mentir) al solicitar una visa puede resultar en la inadmisibilidad permanente y es una de las razones más frecuentes por las que una solicitud suele ser denegada, según USCIS.