En 2020, la Universidad de Harvard publicó 14 libros que se sumergen en la investigación y extraen experiencias profesionales sobre temas que incluyen el futuro del capitalismo, la gestión del tiempo así cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo, el poder de las experiencias, la reflexión de un profesor sobre 40 años de enseñanza, entre otros.

A continuación se incluye una lista de los títulos, autores y sus resúmenes, que recomienda leer:

1.- Historia empresarial estadounidense: una introducción muy breve

A principios del siglo XX, se hizo común describir a los Estados Unidos como una “civilización empresarial”. El presidente Coolidge dijo en 1925: “El principal negocio del pueblo estadounidense son los negocios”. Más recientemente, el historiador Sven Beckert caracterizó la enorme manufactura de Henry Ford como la encarnación de América: “Mientras Atenas tenía su Partenón y Roma su Coliseo, Estados Unidos tenía su Fábrica River Rouge en Detroit ...” ¿Cómo llegaron las empresas a asumir tal poder? y centralidad cultural en América? Este libro lo responde.

2.- Capitalismo en riesgo: cómo pueden liderar las empresas

¿Quién debería tomar la iniciativa en la reparación del capitalismo de mercado? Negocios, no solo gobierno. La expansión del capitalismo en todo el mundo ha hecho que la gente sea más rica que nunca. Pero el futuro del capitalismo está lejos de estar asegurado. Pandemias, desigualdad de ingresos, agotamiento de recursos, migraciones masivas de países pobres a países ricos, fundamentalismo religioso, uso indebido de las redes sociales y ciberataques: estas son solo algunas de las amenazas a la prosperidad continua que vemos dominando los titulares todos los días. ¿Cómo se puede sostener el capitalismo? ¿Y quién debería encabezar el esfuerzo? Los críticos se dirigen al gobierno. En su libro pionero, Capitalism at Risk, los profesores de la Escuela de Negocios de Harvard Joseph Bower, Herman Leonard y Lynn Paine sostienen que, si bien los gobiernos sólidos deben desempeñar un papel, el liderazgo empresarial es esencial.

3.- Competir en la era de la Inteligencia Artificial

En una industria tras otra, los datos, el análisis y los procesos impulsados por la inteligencia artificial están transformando la naturaleza del trabajo. Si bien a menudo todavía tratamos a la inteligencia artificial como el dominio de una habilidad, función empresarial o sector específico, hemos entrado en una nueva era en la que la IA está desafiando el concepto mismo de la empresa. Las organizaciones centradas en la inteligencia artificial exhiben una nueva arquitectura operativa, que redefine la forma en que crean, capturan, comparten y entregan valor. Marco Iansiti y Karim R. Lakhani muestran cómo reinventar la empresa en torno a los datos, el análisis y la inteligencia artificial elimina las limitaciones tradicionales de escala, alcance y aprendizaje que han limitado el crecimiento empresarial durante cientos de años. Lea el resumen completo.

4.- Edge: Convertir la adversidad en ventaja

Se trata de reconocer que los demás tendrán sus propias percepciones sobre nosotros, correctas o incorrectas. Cuando se reconoce el poder de esas percepciones y las cambia a su favor, crea una ventaja y un arduo trabajo para usted.

5.- La experimentación funciona: el sorprendente poder de los experimentos comerciales

No vuele a ciegas. Vea cómo funciona el poder de los experimentos para usted. Cuando se trata de mejorar la experiencia de los clientes, probar nuevos modelos comerciales o desarrollar nuevos productos, incluso los gerentes más experimentados a menudo se equivocan. Descubren que la intuición, la experiencia y los macrodatos por sí solos no funcionan. ¿Qué funciona? Ejecución de experimentos empresariales disciplinados. ¿Y si las empresas lanzan nuevos productos, experiencias de clientes o modelos de negocio sin hacerlo? Vuelan a ciegas. Eso es lo que el profesor Stefan Thomke de la Escuela de Negocios de Harvard muestra en este libro revelador y rigurosamente investigado. Lea el resumen completo.

6.- En forma para competir: por qué las conversaciones honestas sobre las capacidades de su empresa son la clave para una estrategia ganadora

¿El silencio está matando tu estrategia? En sus treinta años de trabajo en corporaciones, el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Michael Beer, ha sido testigo de primera mano de cómo el silencio organizacional descarrila los objetivos estratégicos. Cuando los empleados no pueden decirle la verdad al poder, los líderes senior no escuchan lo que necesitan escuchar sobre la aptitud de su empresa para competir, y los empleados pierden la confianza en esos líderes y se comprometen menos con el cambio. Este libro presenta un antídoto contra el silencio: principios y un proceso innovador probado por el tiempo para mantener conversaciones honestas con todos en su organización.

7.- Edificios saludables: cómo los espacios interiores impulsan el rendimiento y la productividad

Cuando llegues a los 80, habrás pasado 72 años de tu vida en interiores. Nos guste o no, los humanos se han convertido en una especie de interior. Esto significa que las personas que diseñan, construyen y mantienen nuestros edificios pueden tener un gran impacto en nuestra salud. ¿Alguna vez te has sentido cansado durante una reunión? Esto se debe a que la mayoría de las oficinas y salas de conferencias no aportan suficiente aire fresco. Cuando esa puerta se abre, literalmente le da vida a la habitación. Pero hay muchas más acciones en su cuerpo que no puede sentir ni ver. Desde nuestras oficinas y hogares hasta nuestras escuelas y hospitales, los espacios interiores donde trabajamos, aprendemos, jugamos, comemos y nos curamos tienen una influencia enorme en nuestro desempeño y bienestar. Afectan nuestra creatividad, concentración y capacidad de resolución de problemas y pueden enfermarnos, arrastrando las ganancias en el proceso.

8.- Política de innovación y economía, volumen 20

Los capítulos de este vigésimo volumen de Política de innovación y economía presentan investigaciones sobre las interacciones entre las políticas públicas, el proceso de innovación y la economía. Uno explora los cambios en la capacidad de Estados Unidos para atraer trabajadores extranjeros talentosos y el papel de las instituciones patrocinadoras en la configuración de la política de inmigración. Otro explica cómo la división del trabajo innovador entre universidades de investigación y laboratorios corporativos afectó el crecimiento de la productividad y la transformación del conocimiento en nuevos productos y procesos. Un tercero revisa diferentes políticas de innovación y su desempeño en el sector farmacéutico. El siguiente es un capítulo sobre los efectos de la política de competencia en la innovación, la “destrucción creativa” y el crecimiento económico. Un quinto capítulo estudia cómo el diseño de políticas experimentales puede ser una forma rentable de alcanzar los objetivos del programa. El último capítulo examina las disparidades geográficas en la innovación, el desempleo y el dinamismo tecnológico y estudia cómo la reasignación de subvenciones y la política empresarial orientada geográficamente podrían afectar la oferta laboral y el bienestar.

9.- Enseñar de memoria: el viaje de un profesor para inspirar

Los mejores maestros son líderes y los mejores líderes son maestros. Teaching by Heart resume las ideas clave del autor obtenidas durante más de 40 años de enseñanza y gestión. Ilustra cómo los profesores pueden tanto animar a las personas como decepcionarlas. Propone que los mejores maestros también son líderes y los mejores líderes también son maestros. Al examinar cómo dirigir y enseñar, el renombrado profesor de Harvard Business School, Thomas J. DeLong, lleva al lector al interior de su propia cabeza y corazón.

10.- El juego final: cómo las empresas inteligentes dejan de vender productos y comienzan a ofrecer valor

Cómo algunas empresas están reescribiendo las reglas del comercio persiguiendo “fines” —resultados reales— en lugar de vender “medios”, sus productos y servicios.

11.- El poder de los experimentos

Michael Luca y Max Bazerman exploran el valor de los experimentos y las formas en que pueden mejorar las decisiones organizativas. Basándose en experimentos y estudios de casos del mundo real, Luca y Bazerman muestran que seguir la intuición ya no es suficiente: los líderes exitosos necesitan marcos para moverse entre los datos y las decisiones. Los experimentos pueden ahorrarle dinero a las empresas: eBay, por ejemplo, descubrió cómo recortar 50 millones de dólares de su presupuesto anual de publicidad sin perder clientes. Los experimentos también pueden sacar a la luz algo que antes se ignoraba, como cuando Airbnb se vio obligada a enfrentarse a la discriminación desenfrenada por parte de sus anfitriones.

12.- Time Smart: Cómo recuperar su tiempo y vivir una vida más feliz

Hay un 80% de posibilidades de que seas pobre. Pobre tiempo, eso es. Cuatro de cada cinco adultos informan que sienten que tienen demasiado que hacer y que no tienen suficiente tiempo para hacerlo. Estas personas con poco tiempo experimentan menos alegría cada día. Se ríen menos. Son menos saludables, menos productivos y más propensos a divorciarse. En un estudio, el estrés del tiempo produjo un efecto negativo más fuerte sobre la felicidad que el desempleo. ¿Cómo podemos escapar de las trampas del tiempo que nos hacen sentir así y nos impiden vivir nuestras mejores vidas? “Time Smart” es su libro de jugadas para recuperar el tiempo que pierde en tareas sin sentido y tareas insatisfactorias. La autora y profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Ashley Whillans, le brindará estrategias probadas para mejorar su “abundancia de tiempo”.

13.- Piense fuera del edificio: cómo los líderes avanzados pueden cambiar el mundo, una innovación inteligente a la vez

Pensar dentro del edificio, usando la autoridad del puesto, puede funcionar en entornos corporativos, pero no cuando tiene que trabajar con, a través o alrededor de personas con bases de poder independientes y en situaciones culturales y políticas desafiantes. La visión de Kanter sobre el liderazgo avanzado es una contribución importante y original, que trasciende la práctica convencional. El libro ilustra cómo las personas impulsadas por un propósito unidas en su convicción de que un cambio positivo, es posible que pueda tener un impacto real en algunos de los problemas más grandes de la actualidad, desde el cambio climático hasta la seguridad de las armas de fuego, la desigualdad y los problemas raciales. Kanter ofrece relatos narrativos sinceros de sus éxitos y sus casi tropiezos.

14.- Desatado: La guía del líder para capacitar a todos a tu alrededor.

Cuando los líderes y los aspirantes a líderes buscan consejo, a menudo se les dice que se esfuercen más. Excavar más hondo. Mírese en el espejo y sea dueño de sus fortalezas naturales y arregle cualquier deficiencia real o percibida que limite su carrera. Ofrecemos una cosmovisión diferente. Argumentamos que este popular consejo de liderazgo pasa por alto lo más importante que hace como líder: edificar a los demás. El liderazgo no se trata de ti. Se trata de cuán efectivo eres para empoderar a otras personas y asegurarte de que este impacto perdure incluso en tu ausencia. Mostramos a través de historias inspiradoras desde la antigua Roma hasta Silicon Valley, los orígenes de un gran liderazgo se encuentran, paradójicamente, no en preocuparse por su propio estatus y avance, sino en el enfoque implacable en el potencial de otras personas. Este libro ofrece consejos radicales para la práctica del liderazgo en la actualidad. Al mostrar cómo los líderes más audaces y eficaces utilizan una combinación especial de confianza, amor y pertenencia para crear espacios donde otras personas pueden sobresalir, ofrecemos herramientas prácticas y probadas en la batalla, basadas en nuestro trabajo en empresas como Uber, Riot Games y otros.