Bill Gates es uno de los empresarios más reconocidos que surgieron durante los inicios de los ordenadores personales, siendo el fundador y creador, junto con Paul Allen, de la empresa Microsoft y el sistema operativo para computadoras Windows, respectivamente. Debido a los logros que ha alcanzado, su legión de admiradores en todo el planeta continúa creciendo y sigue cada uno de los pasos que da el también filántropo estadounidense de 66 años.

Por tanto, todo lo que diga este influyente personaje, que se encuentra en la lista de los hombres más ricos del mundo, es seguido al pie de la letra por muchísimas personas, que buscan alcanzar el éxito. Una de las actividades que le encanta realizar, y es sabido por todos, es la lectura, una afición que inició desde que era pequeño con libros de ciencia ficción y que amplió con el paso de los años a todo tipo de textos. Actualmente, en su blog oficial, realiza recomendaciones de libros.

Pero algo que llama poderosamente la atención es su capacidad de retención, pues prácticamente memoriza todo o casi todo lo que lee, hecho que ha provocado gran cantidad de interrogantes en quienes lo siguen, pues no saben qué hace alguien que devora libros para captar tanta información.

Un usuario se animó a preguntarle cuál era su secreto en un AskMeAnything (AMA) en Reddit. Ahí el empresario reveló cuál es su técnica para recordar todo lo que lee. A continuación, te lo contamos.

Bill Gates durante la Cumbre de Inversión Global en el Museo de Ciencias de Londres, el 19 de octubre de 2021 (Foto: Leon Neal / POOL / AFP)

LA TÉCNICA DE BILL GATES PARA RECORDAR TODO LO QUE LEE

Fue el usuario IFlippedTheTable, quien le hizo la interrogante. “Todo el mundo sabe que siempre te traes un montón de libros en tus viajes y que logras terminarlos antes de llegar a casa. ¿Cómo te lo montas para concentrarte y absorber tanta información, sobre todo si entiendo que el propósito principal de tus viajes no debe ser leer?”.

Bill Gates no dudó en compartir su técnica: le recomendó que tomara notas en los márgenes de los libros que lee, pero no apuntar todo, solamente lo más interesante según su criterio.

“En mis vacaciones leo unas tres horas al día o algo por ahí; por lo tanto, leo muchos libros. Por eso, solo tomo notas de un 20% de los libros que leo. Me lleva el doble de tiempo terminarlos cuando lo hago, pero entonces retengo sus lecciones o detalles”, precisó en la entrevista grupal online según publica Business Insider.

Bill Gates durante el panel de discusión "Recupérate pronto: encontrando una salida a la pandemia", en la 58° Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), el 18 de febrero de 2022 (Foto: Thomas Kienzle / AFP)

Leer conscientemente

En una entrevista para Quartz en 2017, Bill Gates señaló la importancia de leer conscientemente: “Cuando lees tienes que tener cuidado: debes estar atento y concentrado. Sobre todo, si es un libro de no-ficción. ¿Estás constantemente adquiriendo conocimiento nuevo o al menos vinculando lo que lees a algo que ya sabes?”.

En ese momento, también recomendaba anotar en los márgenes, pues le ayudaba a pensar en lo que el texto le indicaba. Incluso lo hacía cuando no compartía el punto de vista del autor y hacía un paréntesis del porqué no estaba conforme.

Bill Gates habla sobre el desarrollo financiero durante las Reuniones de Primavera anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial el 17 de abril de 2016, en Washington, DC. (Foto: Mandel Ngan / AFP)

¿EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA RETENCIÓN Y ANOTAR A MANO CUANDO SE LEE?

La investigación de 2014 “Take notes by hand for better long-term comprehension” concluyó que las personas que toman notas a mano, en lugar de hacerlo en un ordenador, retienen más información que el resto. ¿Por qué? Pues escribir a mano obliga a reflexionar a un ritmo más lento, lo cual ayuda a la memoria guardar mejor la información.

Otro estudio de 2017 menciona que escribir a mano conlleva a una elevada actividad neuronal que se relaciona al proceso de aprendizaje cognitivo. Y es que leer anotando hace que entiendas más y la vincules con otros datos.