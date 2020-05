El 30 de abril Merco presentó su webinar el Efecto de Covid-19 en la Reputación de las Empresas Iberoamericanas, donde se detallaron los principales Insights de la investigación realizada a los Dircom o directores de comunicación de las empresas en América Latina, España y Portugal. Entre las principales conclusiones y recomendaciones que se mostraron están:

La situación actual es una Oportunidad para incrementar la Reputación Corporativa de las Empresas. (Más de 2/3 de los encuestados opinó que puede beneficiar o dañar significativamente la Reputación Corporativa y el Valor de la Empresa) Como primera acción debemos preservar el trabajo de nuestros colaboradores y ayudar a nuestros clientes pensando en la Sostenibilidad de nuestra empresa y no solo en la situación actual. (65% de los encuestados) Debemos actuar con medidas responsables, pensando en todos nuestros stakeholders y no solo en los accionistas. (60% de los encuestados) Nuestro enfoque debe ser estratégico, maximizando valor sobre las ganancias, pensando a largo plazo más que a corto. Debemos fidelizar a nuestros clientes internos y externos para asegurarnos su compromiso, ahora y en el futuro.

Asimismo, el 65% de los Dircom manifestó que se deben centrar mayoritariamente en la Comunicación Corporativa sin dar un protagonismo al actual CEO.

El 63% de los encargados de la comunicación de sus empresas indicaron que desde el punto de vista estratégico las líneas de acción recomendadas para construir el futuro son:

· Demostrar el valor de las compañías como agentes sociales en el momento actual.

· Innovar para transformar/adecuar la organización ante los cambios que vendrán.

Miguel Solano Morales, gerente general de Merco en Perú señaló que es tiempo de la solidaridad de compartir y de la acción. Además, se debe cuidar el capital más valioso que es el Capital Humano y no debe vérsele solo como un simple costo fijo al que hay que disminuir. A su criterio es tiempo de que cada empresa aplique la Misión, Visión y Valores establecidas.

“La Reputación Corporativa a diferencia de la Imagen tiene una alta dosis de Realidad, no caigamos en la inacción, en el desánimo, no tomemos decisiones cortoplacistas pensando sólo en las ganancias de la empresa vía reducción de costos, escuchemos a todos nuestros Stakeholders y dentro de ellos a nuestros Clientes Internos o Colaboradores y a los Clientes Externos quienes compran nuestros productos y/o servicios, no por no querer ver y escuchar la realidad está deja de existir”, afirmó Solano.