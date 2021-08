El escritor y docente Jorge Eslava sostiene que desde hace muchos años practica una resistencia pacífica contra la tecnología. No tiene un smartphone, redes sociales ni nada que se le parezca. “Si no, no tendría tiempo para escribir, enseñar o hacer deporte”, afirma.

Su obra más reciente, “Rodillas sucias”, tiene relación con su prédica. Se trata de un libro de literatura infantil que rescata los juegos de barrio, aquellos que se disfrutan sin que una pantalla se interponga entre los participantes.

¿Cómo es escribir para niños?

Es sumamente difícil porque te obliga a colocarte en un lugar que ya no te corresponde. Pero no es tan difícil cuando has crecido en la docencia. El colegio afinó mi sensibilidad hacia los intereses infantiles. Sigo palpitando un niño, a pesar de que tengo un cobertor que envejece inevitablemente.

El libro sitúa cada juego en regiones distintas del país. ¿Es distinto escribir para niños de Lima y de provincia?

Creo que sí. Hay un mundo interior muy similar, pero el entorno del mundo rural, el contacto con los animales y la naturaleza no lo son. En el interior es más claro ver cómo la materia prima del entorno, a través del ingenio, puede transformar una piedra o un palito en una herramienta, en un juego.

¿En qué se parecen la literatura y el juego?

El niño juego con juguetes y crea un mundo, el escritor hace lo mismo con las palabras. La concatenación de las palabras ya es un juego y el estilo es la particularidad que tiene cada uno para armar su lego.

¿La literatura infantil es un mercado rentable?

Muchas editoriales que han venido al Perú lo han hecho tentados por la literatura infantil y juvenil, que es la línea más rentable. Tienes la posibilidad de afiliar colegios, es decir, hacer de la escuela un mercado cautivo.