La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, en inglés), que engloba a estudios de cine y televisión como Disney, Warner Bros., Netflix y Amazon, subirá hasta en 62 % los sueldos de los empleados con menor retribución en sus rodajes.

El incremento era una de las reivindicaciones del principal sindicato de la industria del entretenimiento, Iatse, que había amenazado con convocar su primera huelga en más de un siglo de historia si no conseguían cerrar un pacto antes del fin de semana.

El aumento de los salarios, descansos entre sesiones de rodaje y subidas en los seguros médicos son algunos de los compromisos firmados en el nuevo convenio, publicaron este lunes los diarios especializados The Wrap y Deadline.

El sábado, el sindicato y la patronal anunciaron que habían llegado a un acuerdo para evitar una huelga que amenazaba con parar la industria del entretenimiento en Estados Unidos, aunque no desgranaron los detalles de la negociación.

De acuerdo con The Wrap, los empleados en la escala salarial más baja pasarán de cobrar 16 dólares por hora a ingresar US$ 26, bastante por encima de los US$ 19.35 considerados como sueldo necesario para cubrir el costo de vida en Los Ángeles, según la clasificación de Massachusetts Institute of Technology.

Iatse (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena) representa a gran parte de los trabajadores que desempeñan tareas detrás de los focos, como técnicos de luz y de sonido, operadores de cámara, escenógrafos y maquilladores.

La mayoría de sus miembros encadena contratos temporales con los estudios, generalmente ligados a un proyecto concreto, y las condiciones se fijan según las directrices acordadas entre el sindicato y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Amptp).

Algunos empleados llevaban tiempo denunciando que las retribuciones no se habían ajustado al aumento del costo de vida de las grandes ciudades estadounidenses y que se veían incapaces de pagar los alquileres a pesar de llevar más de diez años en la industria del entretenimiento.

De acuerdo al medio Deadline, el resto de mejoras laborales incluye un aumento salarial anual de 3% para el resto de profesionales, incremento en el número de descansos y festivos, más contribuciones a los planes de pensiones y seguros médicos, además de igualar la baja por enfermedad para todo el sector en Estados Unidos.

La huelga había sido aprobada el pasado 4 de octubre por el 98% de los afiliados y, si hubiera seguido adelante, habría paralizado la mayoría de las producciones en estados fundamentales para la industria audiovisual como California, Nueva York o Georgia.