Desde hace 16 años, Francisco Carvajal Henao trabaja en Kantar Ibope Media. Comenzó a laborar en esta empresa como ejecutivo de servicio al cliente en Costa Rica y, con los años, ha sido promovido en diversas ocasiones. Hoy ocupa el cargo de CEO del Clúster Pacífico, que comprende las operaciones de la compañía en seis países. Desde Lima, y en casa por esta nueva cuarentena, Carvajal afianza su labor como líder.

¿Qué balance hace hasta ahora de su experiencia en el teletrabajo?

La pandemia nos ha permitido implementar un desarrollo tecnológico muy acelerado para facilitar el trabajo remoto. Es como reinventar muchos de nuestros procesos para no interrumpir la entrega de nuestros productos a los clientes.

Una vez terminada la pandemia, ¿cómo cree que será la vuelta a la oficina?

Hemos tomado la decisión de que no todo el personal regrese. Así se acortan las horas de desplazamiento, los gastos de alimentación fuera del hogar y además ayuda a la productividad, porque el estar en casa suma al trabajo. Para aquellas posiciones en que es necesario volver, lo haremos de manera gradual y rotativa.

Si se opta por un formato mixto de trabajo, ¿qué debe cambiar en los líderes o jefes de área?

Más que cambiar, diría que hay que reforzar ciertas cosas. La comunicación es fundamental. Uno tiene que estar más presente con todo su equipo. La clave del éxito es transmitir de una manera más sencilla, clara y directa cuál es el objetivo del trabajo y hacia dónde vamos como empresa en el corto, mediano y largo plazo.

¿Qué otro aspecto es importante?

También debemos reforzar la atención por la salud mental de nuestros equipos. Muchos han pasado por situaciones difíciles en lo personal y tenemos que aprovechar estos procesos para garantizar no solo el desempeño y desarrollo como profesionales, sino sobre todo el avance de ellos como personas, que se sientan valorados y queridos en tiempos difíciles.

¿Qué papel juegan las capacitaciones?

No se puede bajar la guardia con los temas relacionados a la capacitación. Y esta no debe ser entendida solo como una cuestión técnica, sino también como todo lo relacionado a salud y seguridad.

Más allá del tema laboral, ¿qué le ha enseñado esta crisis?

Toda mi familia está en Medellín. Uno siempre extraña su ciudad y su familia. Es paradójico, pero este año de la pandemia he hablado más con ellos y hemos estado más presentes que antes. Por eso siempre digo que en tiempos difíciles se presentan las oportunidades, no solo en lo personal, también en lo profesional.

¿Qué disfruta hacer en el tiempo libre?

Me encanta montar bicicleta. Es una de las cosas que más extraño ahora que solo se puede salir una hora. Últimamente también me he vuelto aficionado a una app llamada Club House.

¿De qué trata?

Es una red social donde hay salas de conversación a las que puedes entrar para discutir con otras personas, expertos o no, sobre diferentes temas. No hay imágenes, solo voz. Entras a escuchar o hablar en directo y no queda grabado en ninguna parte. Hace unos días, se conectó Elon Musk, el de Tesla. Estuvo cerca de dos horas hablando de su vida y respondiendo preguntas.

¿Algún libro que recomiende?

Acabo de terminar un libro que se llama “Cómo maté a mi padre”. Te lleva de la risa al llanto en cinco segundos. Hace tiempo, un libro no me impactaba tanto.