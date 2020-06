La FIFA desbloqueó este jueves un fondo de ayuda para sus federaciones de US$ 1,500 millones (1,320 millones de euros) en forma de subvenciones y préstamos, anunció su presidente Gianni Infantino.

“La FIFA aprobó por unanimidad un plan de ayuda de US$ 1,500 millones”, declaró Infantino, al término de una reunión del Consejo, precisando que la FIFA ejercerá “un control estricto de la utilización de los fondos”.

El pago anticipado de una cantidad de US$ 150 millones a las federaciones había sido ya anunciado en abril.

Cada una de las 211 federaciones miembro podrá recibir US$ 1 millón y una ayuda suplementaria de US$ 500,000 podrá ser concedida para acudir en ayuda del fútbol femenino.

Otra ayuda estará disponible en forma de préstamos sin intereses, que podrán alcanzar hasta el 35% de ingresos de cada federación. La cantidad mínima de cada préstamo será de US$ 500,000 y el máximo de US$ 5 millones. Además, cada confederación podrá recibir un préstamo de US$ 4 millones.

“Ejerceremos un control estricto de la utilización de los fondos, con auditorías, y habrá condiciones de reembolso muy claras”, declaró Infantino.

Para financiar esas ayudas, la FIFA recurrirá a sus reservas, a saber US$ 328 millones para cubrir las subvenciones directas y US$ 556 millones para financiar los préstamos, precisó Infantino.

“Clubes y federaciones están en peligro real. En algunas partes del mundo, el fútbol no ha regresado todavía. Debemos acudir en su ayuda”, añadió.

Planes desde marzo

La creación de este fondo de ayuda al fútbol había sido anunciado en marzo por la FIFA.

A finales de abril, la organización con sede en Zúrich había anunciado el pago anticipado de US$ 150 millones (138 millones de euros) de subvenciones a sus 211 federaciones, es decir, el conjunto de las ayudas para los años 2019 y 2020, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Confederaciones y federaciones hacen frente a la crisis provocada por el COVID-19, con el parón de competiciones y la resta de ingresos.

El martes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había oficializado una ayuda de US$ 6 millones más para sus diez asociaciones miembro, como medida contra la crisis.

Con ese aporte, la asistencia por la emergencia sanitaria que comenzó en marzo totaliza US$ 85 millones.

El anuncio de las ayudas de la FIFA este jueves coincide con el día de designación de sede del Mundial 2023 de fútbol femenino, que fue atribuido a la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda, en detrimento de la de Colombia.