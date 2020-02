Por Chris Hughes

La multimillonaria familia Agnelli está siendo tentada con la posibilidad de salir de la industria de reaseguros con un saco de efectivo. ¿Quién no sucumbiría? La única pregunta es si la propuesta de US$ 9,000 millones por su negocio PartnerRe puede convertirse en un negocio real y qué hacer con los ingresos si se concreta una transacción.

La mutua de seguros francesa Covea se acercó a la compañía de inversiones controlada por los Agnelli —Exor NV, que cotiza en la bolsa de Milán— para comprar Partner Re, reveló Bloomberg News este fin de semana. Al precio discutido, la transacción tendría una prima cercana al 50% del último valor contable tangible del negocio de US$ 6,100 millones, pero menos del 20% sobre su valoración en los últimos resultados anuales de Exor. Esto sugiere que el precio final podría ser más alto. Los analistas de Bank of America Merrill Lynch estiman que US$ 10,000 millones serían más justos, al señalar que los pares europeos operan con una prima del 70% sobre el valor contable tangible.

Tal salida sería un buen resultado para los Agnelli. PartnerRe fue adquirido por US$ 6,900 millones a principios del 2016. Es difícil ver cómo esperar podría generar la misma recuperación en el futuro cercano. Esta es una industria especializada y el futuro de PartnerRe seguramente radica en asociarse dentro del sector, en lugar de permanecer dentro de una compañía de inversión diversificada.

Queda por ver si Covea es el socio apropiado. No es difícil adivinar qué motivó su propuesta. Covea es una mutua de seguros con mucho capital excedente y sin accionistas a quienes distribuirlo. Las fusiones y adquisiciones son el medio natural para poner ese recurso financiero en marcha. Esto condujo en parte a un enfoque de adquisición fallido por la reaseguradora Scor SE en el 2018, junto con el riesgo de que Scor, capitalizada en 6,900 millones de euros (US$ 7,600 millones), pudiera hacer un acuerdo con PartnerRe.

Covea no tiene accionistas para oponerse a que pague de más, pero su junta y reguladores deben estar seguros de la lógica estratégica y financiera de una adquisición gigante. Su negocio principal es el seguro general convencional. El reaseguro traería diversificación, pero también una nueva prueba para el director ejecutivo Thierry Derez.

En tiempos normales, Derez podría obtener el beneficio de la duda. Pero la debacle de Scor dejó asuntos pendientes. Scor lo está demandando por abuso de confianza (estaba en el directorio del objetivo antes de la propuesta). Según los informes, el regulador francés de seguros criticó la polémica públicamente. Escribió a Covea para solicitar mejoras en su gobernanza, según Les Échos. Covea rechaza las acusaciones de Scor como infundadas.

Sin embargo, la capacidad del pretendiente francés de cerrar cualquier acuerdo sin respuesta está abierta a dudas. Un vínculo total con Scor sigue siendo la alternativa obvia para PartnerRe. Esto sería consistente con la estrategia de Exor para hacer del grupo un rival más significativo ante gigantes de la industria de la talla de Munich Re y Swiss Re AG.

Aun así, sería preferible un acuerdo generoso en efectivo. Sería más probable reducir el descuento con el que las acciones de Exor cotizan en relación con el valor de los activos subyacentes, un poco más del 20%, según las estimaciones de BAML para el 2019. El inminente dividendo especial sobre las acciones de Exor en Fiat Chrysler Automobiles NV después de la combinación del fabricante de automóviles con Peugeot SA no moverá al grupo a una posición neta de efectivo de sus actuales 2,400 millones de euros de deuda neta.

Los mercados pueden ser costosos en este momento, pero esto no durará para siempre. Establecer un cofre de guerra para realizar tratos oportunistas en otros sectores tiene sentido para los Agnelli.