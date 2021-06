Una opción cada vez más común es que los jóvenes peruanos opten por continuar sus estudios en el extranjero. Australia apunta a ser uno de los destinos para pregrado y posgrado. Por el bicentenario, la embajada australiana en Perú ha iniciado una campaña para reclutar alumnos peruanos a sus universidades.

La embajadora de Australia en Perú, Diana Nelson, comenta que son más de 770,000 estudiantes extranjeros que entran a dicho país cada año y entre 1,200 y 1,400 son peruanos. Actualmente, las fronteras del país oceánico están cerradas por la pandemia, y un grupo de estudiantes estudia online desde Perú mientras que otro grupo pudo viajar a tiempo.

Lo que ha hecho la embajada es tomar medidas con los estudiantes afectados por la coyuntura. Por ejemplo, están dando visas estudiantiles para que cuando las fronteras reabran puedan viajar y ofrecen exoneraciones de tarifas para quienes no pudieron completar sus estudios por la pandemia.

“En términos de calidad educativa tenemos 7 de las 100 mejores universidades del mundo, según el ranking QS 2021, y 42 universidades australianas están entre las 500 mejores del mundo”, dice.

Añade que en el ranking QS Best Student Cities (mejores ciudades para estudiantes) figuran Melbourne, Sídney, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth y Gold Coast. Y resalta que Melbourne es considerada la ciudad más feliz del mundo para vivir.

Carreras

Nelson apunta que las economías de Australia y Perú tienen mucho en común, porque son somos países mineros y una parte importante de la economía son la agricultura y el turismo. Y precisamente tienen expertise educativa en estos rubros.

Por ejemplo, refiere que cuatro universidades australianas aparecen entre las 10 mejores facultades de ingeniería de minas en el mundo.

En cuanto a la innovación tecnológica y finanzas y negocios, ofrecen programas de MBA con alta demanda por los índices de empleabilidad, destacando las universidades de Melbourne, de Nuevo Gales del Sur y de Monash.

Costos

Respecto a los costos, el promedio del pago anual es entre US$ 15,100 a US$ 35,100. Aplica tanto para carreras de grado, que puede durar más de tres años; para maestrías, de uno a dos años; y doctorados, de tres a cinco años. Mientras que si buscas viajar para estudiar inglés la duración es de dos a 40 semanas y se paga entre US$ 188 y US$ 317 semanal.

Cabe indicar que el costo de vida individual al año es de US$ 15,900, lo que incluye alojamiento, comida y transporte. Y los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar hasta 20 horas por semana, lo que les da la oportunidad de conocer el entorno laboral, además de ayudar a su empleabilidad al culminar sus estudios.

Australia es uno de los destinos para la beca Bicentenario del Pronabec. “Desde el 2013 hemos tenido 230 becarios peruanos en Australia y este año sumamos 15 más”. Asimismo, algunas universidades ofrecen becas individuales, y el banco BCP actualmente tiene una campaña de crédito educativo con una tasa preferencial para nueve instituciones australianas.

Empleabilidad

Algunas visas de estudio se pueden convertir en una visa de trabajo y así los estudiantes pueden quedarse hasta dos años más trabajando de Australia. Además, hay la posibilidad de encontrar pasantías mientras estudian y las universidades ayudan en ese proceso.

“En Australia el enfoque es de la vida real. Trabajamos estrechamente el gobierno, las universidades y las industrias para que la investigación universitaria sea aplicada a los problemas reales de la vida cotidiana y por eso tenemos un buen ranking”, anota.

La embajadora puntualiza que el entorno de aprendizaje en Australia fomenta la colaboración, innovación e intercambio cultural, con enfoque en el pensamiento crítico libre. Y lo que los exalumnos más valoran es el entorno multicultural, y una visión mucho más amplia del mundo.