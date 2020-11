Dentro de las estrategias de marketing digitales que usan las empresas y negocios para dar a conocer su producto o servicio al mercado, las redes sociales son vitales.

Así, los influencers -personas con gran número de seguidores en las redes sociales que colaboran con empresas- llegaron a contribuir en dicha estrategia digital. Sin embargo, desde hace poco los microinfluencers también han empezado cobrar protagonismo, señala a Gestión.pe el gerente general de la consultora Digital Break, Julio Talledo.

Explica que los microinfluenciadores son aquellas personas que tienen entre 1,000 y 100,000 seguidores en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube y recientemente Tik Tok) y la información o contenido que generar tienen un valor para su comunidad. Además, son personas especializadas en rubros o nichos específicos (finanzas, salud, moda, etc) donde tienen una alta credibilidad.

“Hay una combinación y un equilibrio sano que genera un ‘gancho’ con la audiencia y es por eso que cuentan con un público súper específico, gozan de buena reputación, además, la interacción y participación en su comunidad es alta”, señala.

Precisa que estos microinfluencers se diferencian de los ‘celebrities’ quienes están influenciados por las campañas de grandes marcas y cuentan con un impulso publicitario por parte de auspiciadores.

“Los microinfluencers son personas que tienen una cantidad no tan grande de seguidores, pero tienen una relación muy cercana con su audiencia por el mismo hecho y por contenido que generan. Es mucho más cercano el contenido, la gente cree más en estas personas porque todavía no son tan comerciales a nivel de influencers macro”, precisó.

Rentabilidad y efectividad

En esa línea, Talledo dijo que las empresas están optando por desarrollar estrategias de marketing con la participación de los microinfluencer para llegar a una audiencia específica y además, con bajo presupuesto, ya que éstos no suelen realizar algún cobro por alguna recomendación o publicidad de un producto o servicio.

Detalla que el mayor interés por las empresas en estas personas radica en la rentabilidad que pueden generar en las ventas de sus productos.

Según dijo, la tasa de efectividad de una buena estrategia puede generar a que 1 de cada 5 personas que tienen interacción con la marca a través del microinfluencers pregunte más sobre el producto o el servicio, y finalmente considere comprar el mismo, lo que se traduce un aumento de ventas mínimo en un 30%.

“Se tiene que apuntar a que el microinfluencer se compre la idea del negocio y que ésta tenga una propuesta de valor que va a ayudar a su comunidad, ese es el ‘match’. Que el negocio o empresa los contacte, pero que no sea solo una acción, sino, que genere una relación a largo plazo”, dijo.

Cuándo ponerla en marcha

El especialista señala, además, que la participación de los microinfluencers depende del objetivo que busca el negocio.

En ese sentido, dijo que la estrategia funciona cuando el fin es posicionar el producto o servicio en el mercado.

“Los microinfluencers son de utilidad cuando uno quiere hacer conocida la marca del producto, pero además el hecho de hacer una acción, me consulten por la marca, me sigan, y lo más importante, me compren. Si como marca tengo un objetivo de venta, de hecho me conviene hacer una campaña con microinfluenciadores y me conviene identificar quienes son ellos”, dijo.

