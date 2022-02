“Trilce”, el poemario de César Vallejo, cumple 100 años desde su publicación este 2022. El título aún da pie a una serie de teorías sobre el origen de este: que es el nombre de una flor, que tiene relación con el número tres o que nace de la conjunción de dos palabras.

Lo cierto es que en 1931 el propio Vallejo reveló en una entrevista con un periodista español el significado de la palabra. “Ah, pues ‘Trilce’ no quiere decir nada. No encontraba, en mi afán, ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé: Trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no lo pensé más: Trilce”, respondió el poeta.

Ha pasado un centenario desde entonces. El nombre y la figura de Vallejo se han engrandecido a nivel literario y, por otro lado, también ha sido usado en billetes, en comerciales de televisión e incluso en un equipo de fútbol. ¿Cuál es la vigencia de “Trilce” y cómo hacer que las nuevas generaciones lean este clásico de la literatura peruana?

Desde el encierro

“Es un poemario al que siempre vuelvo”, sostiene sobre “Trilce” Fabiola Vergara, jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Recuerda que lo leyó por primera vez cuando estudiaba en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos, pero sobre todo rememora la impresión que le causó. “Me generó preguntas, me interpeló en relación con la condición humana, el sentido del tiempo, del dolor, del goce. Es un poemario visceral y al mismo tiempo tiene una gran carga de belleza y contemplación”, detalla la funcionaria.

El filósofo y crítico literario Luis Alberto Castillo recuerda haberlo leído de forma aleatoria las primeras veces, pero lo leyó por completo cuando hacía estudios de maestría. Castillo cree que “Trilce” es un libro que tiene la capacidad de tener muchas interpretaciones de un poema, “que atentó contra las formas tradicionales del verso, de la palabra, de la sintaxis, creando sus propias reglas gramaticales”.

El crítico además ha desarrollado una investigación sobre el proceso de producción de la obra. “‘Trilce’ se compone en gran parte en el encierro y en el tiempo que Vallejo estuvo prófugo y escondido antes de pasar 112 días en una cárcel de Trujillo”, cuenta.

“Asimismo, lo curioso es que un poemario de temática carcelaria termina por encontrar en una cárcel y en prisioneros a sus impresores”, comenta Castillo sobre el hecho de que la primera edición (ver fotos) salió de los Talleres Tipográficos de la Penitenciaría o también conocido como el Panóptico de Lima (hoy centro comercial Real Plaza Centro Cívico).

Primera y otras ediciones

Aquella primera edición tuvo un tiraje de 200 ejemplares, se vendió a S/3 soles y tuvo un costo de producción de S/ 150 de la época. “Vallejo lo paga con la plata de un concurso literario que gana en 1921 gracias a su libro “Fabla salvaje”, explica Castillo.

En la actualidad, una edición príncipe de “Trilce” es casi imposible de hallar. Por las pocas que hay en el mercado, los coleccionistas ofrecen en promedio US$2,500.

Más allá de eso, las editoriales todavía apuestan por el vate de Santiago de Chuco. Una de las últimas ediciones fue publicada por el sello Seix Barral, “Poesía Reunida”, que contó con un prólogo y notas del crítico literario Ricardo González Vigil, además de una serie de poemas anteriores a “Los heraldos negros”.

En cuanto a los derechos de autor de Vallejo, Víctor Ruiz, editor de Planeta y encargado de ese libro, afirma que según la legislación peruana, la obra de un autor peruano se libera 70 años después de su muerte. “Vallejo murió en el 38, así que sus derechos estaban liberados desde el 2009″, comenta.

Actividades

Para el centenario de “Trilce”, la BNP prepara una exposición en la cual se exhibirán las diversas ediciones y documentos de César Vallejo que la institución preserva. “Esta exposición será complementada con un programa de mediación cultural consistente en charlas, talleres y clubes de lectura para docentes y estudiantes”, indica Vergara.

EN CORTO

Vigencia. Para Fabiola Vergara, jefa de la BNP, una forma posible de abordar esta obra vallejiana es desmitificando lo difícil. “Trilce en particular puede ser una oportunidad para explorar la riqueza de nuestro lenguaje y la profundidad de nuestros pensamientos y sentimientos. Considero que las nuevas generaciones tienen mucha pasión y, por lo cual, la poesía de Vallejo puede ser un lugar de descubrimiento y reconocimiento”, apunta la funcionaria.