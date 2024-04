Tan solo meses antes de este evento, Don Julio había ingresado al Perú con una estrategia que se enfoca en dar a conocer el producto por medio de cócteles, a través de los bartenders de las barras más renombradas de la capital y eventos de posicionamiento. En esta entrevista, Bruno Ferrari, mixólogo profesional, formador acreditado en bebidas alcohólicas y embajador del portafolio de lujo de Diageo, distribuidor oficial de Don Julio, revela algunos detalles.

¿Existe una connotación muy masculina sobre el tequila?

Es parcial, no tanto como en el whisky. Felizmente son estereotipos que están cambiando con las nuevas generaciones.

¿A qué crees que se ha debido el éxito de la marca?

Creo que ha sido una combinación; sin la calidad como base, no se puede lograr un éxito sustentable a mediano y largo plazo. Ya llevamos más de seis meses en el mercado peruano y ha sido fácil distinguirnos de los otros tequilas. Había un espacio en blanco en la categoría que se podía llenar fácilmente con un producto de alta calidad.

¿Cuál ha sido la estrategia para entrar al mercado peruano?

Directamente ha consistido en el trabajo de cartas con bartenders y eventos especiales. También nuestra plataforma World Class. Dentro de ella tenemos la competencia para bartenders y el Cocktail Festival dirigido hacia el consumidor final. En la competencia de este año, uno de los retos es que los bartenders creen ‘La margarita del futuro’, con un Don Julio como protagonista, y los consumidores pueden probarla en los restaurantes a donde pertenecen los bartenders participantes.

¿Cómo ha sido el comportamiento del consumidor?

Tenemos muy buena recepción, con una conversión del 70%. Es decir, 7 de cada 10 personas que lo probaron por primera vez lo han vuelto a pedir en el lapso de cuatro semanas. Mucha gente había migrado a otros productos para shots, como por ejemplo el Jägermeister. Los tequilas que había en el mercado no eran percibidos de la mejor manera. El tequila tenía cierta connotación negativa y Don Julio ha sido bien recibido y percibido desde un inicio como un producto de alta calidad.

¿Qué tenemos que buscar en un (buen) tequila?

El primer atributo es que huela a la materia prima, al agave. Un buen tequila tiene que ser 100% de agave, aunque hay otros procesos que condicionan su calidad. Alguien puede decir: “pero yo no sé a qué huele el agave”. Tiene que oler a notas herbales, a especias, a pimienta, a notas minerales. Va por ahí. Tiene que ser un destilado limpio.

Foto: Don Julio

¿Y cuál es la manera correcta de tomarlo?

No hay una sola. Siempre digo que de la manera que más te guste, pero para eso hay que experimentar todas las formas. El tequila, como el whisky, ha sufrido muchos mitos y prejuicios. Se dice que no hay que tomarlo solo o, en todo caso, apenas con unos hielos; pero en realidad hay un abanico amplio de posibilidades. Si eres principiante, a través de cocteles fáciles y frescos, como una Margarita o una Paloma.

¿Y con sal y limón?

Yo creo que no se debería tomar ningún tequila de alta calidad con sal y limón. Tengo mucho cuidado al momento de hablar sobre este ritual porque está muy arraigado. Tampoco puedo decir que esté mal, pero cuando capacito a los bares y restaurantes, les digo que ellos deben ser los educadores de cómo tomarlo. Este ritual nace como consecuencia de la promoción del tequila como parte de la mexicanidad. Y como antes no había tequilas tan buenos, el limón y la sal disimulaban sus defectos. Hoy por hoy, existen tequilas de muy alta calidad y, por lo tanto, nosotros recomendamos beberlo solo.

¿Cómo nació tu relación con el tequila?

Viene mucho antes de ser Brand Ambassador. Hace más de diez años viajé a México, donde descubrí el mezcal. Los grandes maestros que me enseñaron sobre el mezcal me llevaron hacia el tequila y hacia otras bebidas de agave, como la raicilla y la bacanora. El tequila es un tipo de mezcal regional, oriundo de Jalisco y se puede hacer en 181 municipios, pero no deja de ser un tipo de mezcal.

¿Qué clases de tequila Don Julio podemos encontrar en el Perú?

El tequila blanco, la expresión más pura del agave; el reposado, que tiene entre seis y ocho meses de reposo en barricas americanas y el añejo, que reposa durante 18 meses. Eso da notas más especiadas, un bouquet más intenso. También tenemos los super premium, como el Don Julio 70, que pasa por un proceso especial de filtrado y el 1942, que viene en una botella que hace alusión a la hoja del agave. El año 1942 fue cuando Don Julio Gonzáles empieza su travesía por la producción del tequila.

¿Cómo maridarías estos tequilas?

Es muy válido hacerlo con platos de comida. Creo que cualquier plato mexicano con un twist local funciona muy bien: tacos, burritos o alguno más peruano, como un arroz o algo picante. Pero también se puede hacer algo más simple. En el caso del tequila blanco, con una rodaja de limón amarillo o Tahiti, espolvoreada con azúcar moreno. Eso resalta las notas cítricas del tequila. El reposado queda muy bien con orejones o damascos deshidratados, con un poco de canela. Y en el caso del añejo, lo ideal es acompañarlo con una salsa mole o camotes al horno.

¿Y con quién recomiendas disfrutar un buen tequila?

Sin duda, con los amigos más entrañables.

En cifras

A finales de 2023, las ventas de tequila alcanzaron los US$ 13,300 millones solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la categoría de licores más vendida del país.

En ventas netas, el tequila representaba el 1% de los licores en el 2014. Hoy es el 12%.

A nivel mundial, el tequila de agave premium crece un 32% versus el 6% del mercado total de bebidas alcohólicas.

La categoría de tequila viene creciendo a un ritmo del 18% en los últimos años.

Para el 2024 se proyecta un crecimiento de doble dígito en el mercado peruano, capitalizando el interés de los consumidores en experiencias de alta calidad.

