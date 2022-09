Un proyecto de madre e hija

Tecky brains es una entidad que cree que la educación de los niños debe fomentar el aprendizaje STEAM. Mediante un método que promueve la curiosidad, el pensamiento lógico y la inspiración artística, el principal objetivo de este proyecto es que los niños se familiaricen con la transformación digital y la hagan parte de su día a día.

“Lanzamos Tecky brains porque queríamos acortar la brecha de conocimiento digital, y hablo en plural porque mi hija Ariana es la CEO de Tecky y yo soy la presidenta”, cuenta. “Tuve a mis tres hijos estudiando en Australia por 4 años y me traían proyectos impresos en 3D, trabajaban en stop motion, se habían familiarizado mucho con la tecnología y cuando regresamos a Perú no encontramos el espacio para que sigan desarrollando estas habilidades”.

Sin embargo, Dely y Ariana —que ahora tiene 22 años y está por terminar la carrera de Negocios en Inglaterra—buscaban democratizar la educación de materias STEAM, por lo que siempre concibieron el proyecto con una ONG.

“En este año y medio hemos logrado beneficiar a más de 5.000 alumnos y con nuestro equipo tenemos claro que es solo el comienzo”.

Una sexualidad libre, placentera y consensuada

La nominación a Start Up fue la segunda que Giuliana Huamán recibió en menos de dos semanas por su trabajo en Miah, así que tenía un buen presentimiento y no estaba equivocada.

En palabras de su fundadora, Miah nació como una plataforma educativa sobre sexualidad, pero el deseo de crear un proyecto más innovador empujó al equipo a desarrollar una inteligencia artificial que fuera un acompañante para prevenir problemas de salud sexual y una plataforma que conectara a miles de mujeres con especialistas en sexualidad.

“Mi objetivo era impactar en mujeres hispanohablantes porque en ninguna EPS de España o Latinoamérica contempla servicios de salud enfocados en la sexualidad”, señala Huamán. “Con Miah tienes a un sex coach en la palma de tu mano por 20 soles mensuales”.

Hasta el momento, son más de 100,000 las mujeres que se han beneficiado de esta plataforma y el camino no ha sido sencillo. “Somos la primera Sex Tech del Perú y, como la mayoría de inversionistas son hombres, tuvimos muchos retos para demostrar lo importante que era abordar esta problemática”.

La próxima meta del equipo es desarrollar Miah empresas, un programa que trabaje con distintas entidades para implementar políticas laborales enfocadas en el bienestar sexual. “¿Qué tanto podemos hablar de equidad si una mujer se aguanta el dolor menstrual en el trabajo porque le da vergüenza hablar del tema? ¿O si no dice que está atravesando la menopausia para que no la traten diferente? Hablamos de equidad de salarios y de puestos, pero no desde la salud sexual”.

Tiempo de desarrolladoras

Mariana Costa Checa destaca en el rubro de innovación no solo dentro del Perú sino en el mundo. Fue premiada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts como una de las personas más innovadoras con menos de 35 años, fue elegida como una de las 9 mujeres latinoamericanas dentro de las 100 mujeres del 2016 de la BBC e incluso Barack Obama y Mark Zuckerberg han elogiado su trabajo.

“Puede que yo sea la representante, pero este es un mérito de mi equipo y de la comunidad de Laboratoria, nuestras estudiantes y egresadas”, comenta Costa Checa sobre su nominación a Iniciativa de Mayor Impacto.

Laboratoria es una organización de impacto social que, mediante un bootcamp intensivo de seis meses, desarrolla las habilidades tecnológicas de mujeres que aún no han podido comenzar una carrera profesional. “Cuando empezamos, la conversación de la diversidad en la tecnología era algo muy inicial, pero ahora somos parte de una ola que ha crecido muchísimo”.

El proyecto, que nació con la misión de transformar la vida de miles de mujeres, empezó con un proyecto piloto de 15 estudiantes en 2014 y hoy ha formado a más de 2,700 mujeres de Chile, México, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

“Tenemos muchas tareas pendientes en la brecha de género en el sector de tecnología. Justo por eso estoy trabajando en Laboratoria Plus, que es una plataforma que busca acelerar la carrera profesional de nuestras egresadas, y en Es Hoy, una iniciativa de 60 líderes del sector privado en la que yo me encargo de fomentar el desarrollo de talento digital en el Perú”, concluye.