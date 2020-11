Ha conquistado al mundo con su voz y ha llegado a millones de fans a través de su música. Sus más de 10 Grammy’s y su fama mundial son prueba de ello. Pero nunca es suficiente para Shakira.

Desde hace unos años la artista colombiana también empuja su carrera empresarial desde el mundo de las fragancias. “Para lograr cualquier cosa en la vida, sea de carácter artístico o no, se debe trabajar con compromiso, dedicación y constancia”, señala la artista a Gestión. Conversamos con ella a propósito del su último lanzamiento en este rubro, “Dance Midnight”.

El proceso

“El olfato es nuestro primer sentido, el más primario”, comenta Shakira a través de una ventana de Zoom. Desde Barcelona, donde vive con su familia, sostiene que crear un perfume es algo que siempre quiso hacer. “Soy muy olfativa y no siempre me gusta lo que hay en el mercado. Entonces lo puedo hacer a mi gusto, a la medida de mis expectativas”, explica la cantante, que a la fecha tiene hasta 11 productos lanzados en colaboración con la empresa familiar catalana Puig.

Shakira indica que se involucra desde principio a fin en la elaboración. “Desde el concepto, el nombre, incluso la fragancia misma. Es una búsqueda, un proceso de exploración”, revela.

Si tiene que comparar la creación música con la perfumería, Shakira encuentra similitudes y diferencias. “Es diferente porque es un proceso que recae sobre la capacidad olfativa. Pero también tiene que ver con un proceso creativo que busca lograr un resultado armónico, un equilibrio”, compara Shakira. “En una fragancia (y en la música) se tiene que encontrar eso, entre las notas de salida, las notas del corazón y las notas de fondo”, enfatiza.

Asimismo, la autora de “Pies Descalzos” afirma que un maestro perfumista es alguien similar a un músico. “Lo que hace también es experimentar hasta que consiga la muestra perfecta. Me he sentido como una niña en una tienda de chuches (golosinas)”, bromea. “Cuando me traían tantas botellitas de esencias y podía ver lo que sucede cuando mezclas una con otra es una gran experiencia”, detalla.

Experimentar con sonidos

Shakira además comenta que, de la misma manera que experimenta con esencias, también mantiene la curiosidad por hacerlo con la música.

“Mi labor como obrera de la música significa cultivar una búsqueda constante. Hoy tengo una gran curiosidad por sonidos nuevos, que no he experimentado antes”, dice la colombiana, que durante la cuarentena, confiesa, se ha puesto al día con el trabajo de cantantes como Billie Eilish y Justin Bieber.

“Tengo ideas, quiero probar nuevos territorios. Y siempre he sido bastante exigente conmigo misma al querer satisfacer mi curiosidad en cuanto a mi proceso personal creativo. Nunca he querido quedarme ni casarme con un solo género musical, quiero tener la libertad de experimentar”, avisa a sus fans.

Y su trayectoria así lo demuestra. Sus álbumes recogen géneros que van desde la balada en sus inicios hasta el reggaeton en su última etapa, con un éxito comercial sin precedentes para un artista latino en el mundo.

A pesar de eso, Shakira dice que no pone demasiada atención a las ventas de sus producciones o cómo funcionan en términos económicos las plataformas musicales como Spotify o Apple Music. “Lo que siempre me ha preocupado es mi lugar en la comunidad. No soy una persona muy preocupada de la rentabilidad. La música me da la posibilidad de comunicarme, de expresarme, de construir vínculos, de sentirme relevante y de tener una relación de muchos años con mis fans. Y eso es impagable”, apunta.