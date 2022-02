El tenista Rafael Nadal se convirtió en el primero en lograr 21 títulos de Grand Slam. ¿Cómo mueve financieramente su carrera? El español de 35 años ha acumulado 89 títulos en modalidad individual (singles) y 11 en dobles, con lo cual habría ganado en premios US$ 125.050,235, según datos de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta cifra no incluye los posibles ingresos adicionales de Nadal relacionados con acuerdos comerciales y publicidad.

En tanto, hasta el 2020 Forbes estimaba que su riqueza ascendía a US$ 40 millones (US$ 14 millones relacionados con torneos y US$ 26 millones a patrocinios), una cantidad que situaba al tenista en el puesto 27 de los 100 jugadores más ricos del mundo. ¿En qué negocios invierte?

Un edificio, un complejo deportivo y restaurantes

El dinero del deportista está repartido por España (Mallorca y Madrid, principalmente) y México.

Así, por ejemplo, participa en Mabel Capital, cuyo proyecto más destacado es la Villa de París, un edificio histórico situado en el centro de Madrid. Este cuenta con once viviendas de lujo con spa, gimnasio o garaje. Entre sus inquilinas está la hija de Amancio Ortega, presidente del grupo Inditex.

Además, Nadal tiene un complejo deportivo, que lleva su nombre “Rafael Nadal Academy”. De acuerdo con medios españoles, en 2020 se llevó a cabo la ampliación de sus instalaciones para contar con 19 pistas de superficie rápida al aire libre, 15 pistas de tierra batida al aire libre (siete de ellas se construirán este año) un campo de fútbol, siete pistas de pádel al aire libre, seis de pádel cubiertas, una de padbol, dos de squash, una piscina semiolímpica, una piscina al aire libre, un centro de fitness y spa.

Por otra parte, el tenista está bien relacionado por lo que con algunos amigos como Pau Gasol, el tenista ha invertido en algunos restaurantes del grupo Tatel, donde también depositan su confianza socios famosos como Enrique Iglesias o Cristiano Ronaldo.

Un hombre de valores para sus patrocinadores

Nadal ha acumulado fortuna por los acuerdos que firmó con marcas como KIA, Nike, Tommy Hilfiger, Mapfre o Telefónica.

Pese a su enorme tirón comercial en todo el mundo, los ingresos del español están lejos de los de Roger Federer e incluso por debajo de los de Novak Djokovic.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del mundo publicitario consultadas por El Confidencial, Nadal representa lealtad, esfuerzo o juego limpio. “Kia apostó por él desde el principio y él ha respondido. Me consta que le han ofrecido firmas de automóviles mucho más elitistas, pero él ha preferido quedarse. Eso la gente lo percibe. Otros deportistas han asumido tantos compromisos publicitarios que la gente ya no recuerda exactamente a qué marca están asociados”, explican.

Gustos que puede pagar

Los resultados de su trabajo permiten al español complacer sus gustos, como una casa valorada en US$ 1.8 millones y varios autos. Entre ellos se encuentran el Aston Martin DBS, el Ferrari 458 Italia, varios KIA y hasta una bici eléctrica de US$ 5,000.

Entre sus otros caprichos, Nadal cuenta con un reloj de Richar Mille de casi US$ 895,000 y un superyate de US$ 5.6 millones.

EN CORTO