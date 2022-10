Las galerías de arte fueron las últimas en reabrir sus puertas tras el descenso de la pandemia. Y su reactivación, de hecho, todavía no se concreta en su totalidad. Algunos conocedores del rubro indican que están en el 60% y otros en el 80%. Los directores de arte esperan con expectativas positivas el 2023 porque creen que el próximo año se terminará de consolidar el sector y recuperarán el progreso que habían alcanzado antes de la pandemia.

Durante casi dos años y medio, tras el estallido de la crisis sanitaria, las galerías de arte debieron optar por un modelo que años atrás hubiera sido impensable. Y es que el cierre de las puertas de sus espacios físicos implicó un fuerte cambio en la relación con sus propios clientes y la de estos con los artistas y su arte.

La directora de Galería Forum, Graciela Zegarra de Mulanovich, explicó que en este periodo trabajaron virtualmente y vía teléfono, distribuían por foto los trabajos y con los interesados se contactaban para hacerles llegar la obra.

“La galería Forum va cumplir 48 años y hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido el gobierno de Velasco, el gobierno de Alan García, toda la presencia del terrorismo, pero la peor ha sido esta (la pandemia). Fueron tiempos duros y siguen siendo duros. Hay mucha gente que vive de esto. Existe una gran cantidad de artistas que salen de las universidades y no tienen un espacio donde mostrarse”, aseguró.

En la Galería Forum cada tres semanas cambian las exposiciones de arte.

Exposiciones

Actualmente, la Galería Forum expone un conjunto de obras de cinco artistas. Según Graciela Zegarra, se trata de una colección fresca, de gente joven. Cada tres semanas cambian de exposición, pero la reactivación está todavía al 60%. En años anteriores tenían una afluencia casi llena en toda la temporada que duraba una exposición, ahora solo duran los dos primeros días y luego baja considerablemente y deben trabajar más en la promoción. Sin embargo, la galería, que es impulsada por mujeres, está recuperando la posición que tenían antes de la pandemia.

“Los artistas están trabajando, haciendo cosas nuevas, y tenemos muchos cuadros en stock. Siento que esto va mejorar. El público que más está comprando es el de 35 a 45 años; la gente mayor ya. Antes, uno ponía el precio y el cliente lo aceptaba, pero ahora consultamos al pintor si puede bajarlo. De todas formas, las ventas se recuperan poco a poco”, indicó la directora.

La Galería Forum es impulsada por mujeres

Proyectos

Todos los años, en enero, la galería hace una muestra con los tres primeros puestos de las mejores escuelas de arte. Participan los mejores de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y de la Escuela de Artes Corriente Alterna.

“Empezamos a ir a las escuelas en noviembre y diciembre para ver cómo trabajan los artistas. El año pasado descubrimos a chicos muy buenos. Ojalá este año encontremos chicos excelentes, esa es la esperanza. Las galerías son un eslabón importante en la industria del arte. Es una labor difícil y de hormiga”, resaltó Zegarra de Mulanovich.

Galería Índigo

La directora de la Galería Índigo, Aida Briceño, explicó que actualmente cuentan con dos exposiciones, una es de fotografía “Pixeles y composiciones” de Talía Duclos y la otra “A veces imagino volver”, de la artista plástica Franca Tagliabue.

“La pandemia, para el movimiento cultural, fue terrible. Fuimos uno de los últimos espacios en volver abrir. Estuvimos cerrados más de dos años. Trabajamos mucho con redes y cada vez que nos solicitaban, llevábamos la galería a las casas de las personas. Si alguien quería una obra, no le llevábamos una sola opción sino de 10 a 20 obras para poder sobrevivir. Actualmente, estamos totalmente abiertos y recuperándonos de la pandemia”, detalló Briceño.

La directora explicó que, aunque no parezca notorio, la incertidumbre de los temas políticos también influye en los compradores. Contó que ya están recuperando casi por completo la afluencia del público, pero la asistencia no se concreta en la adquisición de las obras. Tanto las galerías como los artistas están tratando de sobrellevar la situación haciendo esfuerzos de mantener los precios de sus obras y no subirlos. Y según Briceño, todavía no venden a los niveles de prepandemia, pero se están recuperando.

Actualmente en la Galería Índigo están con dos exposiciones, una es “Pixeles y composiciones" de Talía Duclos.

Opciones

“Tenemos las galerías mucho más surtidas porque los artistas quieren tener un espacio para exponer. Detrás tenemos más de 500 artistas y artesanos. Nosotros vivimos de las adquisiciones de los peruanos y de los turistas. Ya estamos volviendo a tener dos exposiciones mensuales. Ahora estamos vendiendo el 60% de lo que solíamos vender”, detalla Aida Briceño.

La directora dice que, cuando se trata de una pieza cara, la gente se lo piensa mucho. Pero cuando es más accesible proceden a la compra. Ante la situación económica, Briceño explica que los artistas plásticos están haciendo bastantes reproducciones de una obra y así tienen opciones más baratas para el público. Antes, normalmente, todo era original, piezas exclusivas. Ahora se sacan copias numeradas por el artista.