Este domingo desde las 7 p.m. (hora peruana) se celebrará la entrega de los Premios Óscar. Entre las novedades de este año se encuentra el regreso de la ceremonia Dolby Theatre de Los Ángeles, California, lugar que fue reemplazado el año pasado por una gala con aforo reducido en el terminal Union Station debido a la pandemia.

Preocupación

La gran preocupación de los organizadores es la caída sostenida de rating que este evento ha tenido en los últimos años. La transmisión de los Óscar de 2021 en ABC (canal cuya propiedad pertenece a Disney) atrajo un promedio de 10.4 millones de espectadores en Estados Unidos, la audiencia más pequeña registrada y una disminución del 56% de los 23.6 millones de personas que vieron el programa en el 2020.

Los nuevos productores buscan volver al pico de 55.2 millones de televidentes que tuvo la gala en 1998, cuando “Titanic” fue la gran ganadora. Esta vez, la producción estará a cargo de Will Packer y Shayla Cowan, dos afroamericanos que quieren recuperar el brillo de antaño. Para ello, la ceremonia no excederá las tres horas de duración y se apelará a incluir a personas ajenas al mundo de cine como presentadores de premios, como el músico DJ Khlaed o el skater Tony Hawk. Asimismo, Beyoncé y Billie Eilish interpretarán sus canciones nominadas, según informes.

Publicidad

Así como la audiencia cae, los ingresos por publicidad que recibe ABC también han tenido un ligero impacto. Según la revista Variety, el programa obtuvo alrededor de US$ 115.3 millones en publicidad en el 2021. Sin embargo, esa cifra representó una caída del 10.7% en comparación con los casi US$ 129.2 millones que se generaron en tandas comerciales un año antes.

Rita Ferro, presidenta de Disney Advertising Sales, señala que para este año la compañía ha asegurado compromisos publicitarios que abarcan 14 categorías de productos y servicios. Según personas especializadas en estas negociaciones, Disney ha pedido entre US$ 1.7 millones y US$ 2.2 millones por 30 segundos de publicidad.

A pesar de la caída de audiencia, los anunciantes saben que es un buen negocio aparecer durante las tres horas del programa. El Óscar sigue siendo uno de los eventos más grandes de la televisión, después del Super Bowl. En la transmisión de este año, algunos de los principales auspiciadores serán Rolex, Pfizer, Verizon y Crypto.com, la primera vez que una empresa de criptomonedas se anuncia en el evento.

El costo para ganar

El presupuesto de las películas nominadas al premio más importante es otro cantar. No siempre se lleva el galardón la que gasta más. Este año, por ejemplo, “Dune”, de Denis Villeneuve, fue la producción más costosa, con US$ 165 millones y al que se le debió sumar un estimado de US$135 millones en marketing (ver infografía). Al otro extremo se sitúa “Coda”, otra de las grandes favoritas, que solo tuvo un costo de producción de US$ 10 millones. ¿Cuál ganará?

EN CORTO

Apuesta. Los cambios anunciados para esta ocasión incluyen, por primera vez, la participación de tres comediantes mujeres que compartirán los roles de presentadoras, el público elegirá dos premios y algunos discursos de aceptación se grabarán antes de la emisión en directo.