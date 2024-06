“Hace años, no era algo común, sino un motivo de burlas beber vino”, dijo Anthony, diez veces All-Star de la NBA, en una entrevista con Bloomberg Television. “Ahora la gente quiere explorar”.

Hoy en día, estrellas del baloncesto como Steph Curry, Jimmy Butler y Kevin Durant son auténticos fanáticos del vino. El miembro del Salón de la Fama Dwyane Wade tiene su propia marca. La historia de amor de la NBA con las uvas fermentadas se ha intensificado hasta el punto de que ESPN hizo una crónica de la “sociedad secreta del vino” al interior de la liga.

Carmelo Anthony. (Foto: Difusión)

Esa sociedad también se ha convertido en un gran negocio. En abril, la NBA firmó su primer contrato de patrocinio de vino en un acuerdo de varios años con Kendall-Jackson Winery de California.

Anthony desarrolló una reputación de amante del vino durante su estancia en los Denver Nuggets, donde el propietario, Stan Kroenke, era dueño de viñedos en el Valle de Napa y tuvo cierta influencia en el aumento del prestigio de la bebida entre los jugadores de baloncesto profesionales a lo largo de sus 19 años de carrera.

Anthony y su socia Asani Swann tienen una marca de vino llamada VII(N) The Seventh Estate, que lanzaron en 2022. Ahora están llegando al sector de gama alta, con una etiqueta llamada Ode to Soul que cuesta US$ 275 la botella. Es el producto debut de una nueva asociación de varios años con Robert Mondavi Winery de Constellation Brands Inc. El vino tinto es una mezcla de cabernet franc, cabernet sauvignon y petit verdot.

“Queríamos producir un vino de primera calidad”, afirma Swann. “Y entonces pensamos, ¿qué mejor manera de hacerlo que con una de las mejores y más tradicionales compañías vitivinícolas del mundo?”

Anthony participó activamente en proyectos comerciales durante su carrera en la NBA y mantuvo ese enfoque después de su retiro del baloncesto el año pasado. Se asoció con Isos Capital para formar un fondo centrado en los deportes y ha invertido en empresas como la casa de apuestas DraftKings y la aplicación de venta de entradas SeatGeek a lo largo de los años.

El vino, sin embargo, fue una afición que finalmente pasó a formar parte de su cartera.

“Me di cuenta de que tenía que dejar de gastar tanto dinero en consumir vino y descubrir cuál es el modelo de negocio adecuado en esta industria”, dijo Anthony.

