“Sneakertopia”, un “museo pop-up” dedicado a la cultura de las zapatillas de deporte, en inglés “sneakers”, abre este viernes al público en Los Ángeles (Estados Unidos) con un mensaje integrador y artístico y protagonistas de todos los ámbitos, desde Michael Jordan a Run DMC y Rihana.

“Sneakertopia es un lugar que junta la historia de las zapatillas deportivas y la celebra como una sola cultura”, dice a EFE Steve Brown, fundador de esta iniciativa junto a Steve Harris.

Acerca del significado de "Sneakertopia", Brown señaló: "significa expresarnos nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros y expresarlo como una forma de arte".

Cuando el baloncesto y el hip-hop se convirtieron en tendencias de moda en los años 80, las zapatillas deportivas se popularizaron y se transformaron en una "potente expresión cultural", señalan.

La primera exposición de este "museo" efímero e itinerante consiste en una serie de murales con personajes famosos calzados con sus "sneakers" favoritos, más una importante colección de lo que en algunos países se conoce "zapatos tenis".

Su sede es un local del centro comercial HHLA, la antigua “Promenade” de Los Ángeles.

"Sneakertopia" está dividida en secciones representativas de una cultura que tiene seguidores entre todas las clases sociales, razas y géneros.

La Música está representada en el pabellón "The Festival"; los Deportes en "The Playground"; las Artes en "Art & Sole"; el Entretenimiento en "The Backlot", y las Modas, en "Frugal".

"Vamos a ver aquí los zapatos deportivos más especiales que jamás han sido puestos juntos en una exhibición como esta y los vamos a ver en el contexto de la cultura relatada por artistas", aseveró Brown, quien convocó a los coleccionistas de "sneakers" a exhibirlos en "Sneakertopia".

Entre los muralistas invitados a crear obras para el museo está Alejandro Poli Jr., de nombre artístico "Man One", un pintor angelino que ha plasmado su arte en paredes de vecindarios de bajos recursos y en "Sneakertopia" presenta retratos de gran formato de algunos iconos de la cultura de las zapatillas deportivas.

Esta cultura "empezó con la gente pobre, con afroamericanos, latinos, o sea, gente que no tenía mucho dinero", subrayó.

Después los “sneakers” se pusieron de moda y lo siguiente fue “hacerlos como algo muy preciado, una forma de arte”, dijo a EFE “Man One”.

El artista precisó que los zapatos deportivos comenzaron a adquirir un estatus de elite a mediados de la década de los años 80 cuando aparecieron los caros botines diseñados para estrellas del baloncesto como Michael Jordan cuando jugaba para el equipo "Chicago Bulls".

Con sus botes de pintura en aerosol, "Man One" ha retratado en las paredes de "Sneakertopia" a la cantante pop Rihana calzada con "sneakers". Y en el mismo mural aparece "como un homenaje" el rostro del recordado compositor de temas a ritmo de rap Nipsey Hussle.

Otros artistas retratados por "Man One" son el cantautor estadounidense Kanye West, Beyonce, Ariana Grande, Run DMC, Drake y otros.

En cada sección del museo hay vitrinas con zapatillas, incluyendo cuatro pares pintados a mano por la artista Sophie Mazzaro, originaria de Alemania, otra de las invitadas a exponer en "Sneakertopia", que se considera "una fanática de los zapatos tenis".

Hace una década por vivir en Alemania no podía conseguir los modelos “exóticos” que sí se encontraban en los Estados Unidos, según cuenta a EFE. “Así que comencé a pintarlos yo misma, para tener estas creaciones geniales que nadie más pudiera tener”, reveló Mazzaro.

Otro llamativo mural del museo es una fotografía de un salto de la campeona de "skate board" (patineta) Lizzie Armanto, junto a imágenes gigantescas de sus colegas en ese deporte Steve Caballero y Tony Hawk.

Una obra que deja a algunos pensativos y a otros sonrientes es un "sneaker" rojo creado por el artista Michael Murphy y que está colgado en una de las salas del "museo".

Al mirarlo de frente es un zapato y al observarlo desde atrás es un basquetbolista encestando el balón.

Otro de los atractivos del museo son los zapatos gigantes o liliputienses de "Smoluk", una artista de origen francés radicada en Canadá quien fabrica "sneakers" de colección con cartón reciclado.

El museo “Sneakertopia”, según contó Brown a Efe, continuará con una etapa itinerante por varias ciudades de Estados Unidos en 2020.