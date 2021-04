La pandemia del COVID-19 activó las compras digitales de videojuegos como respuesta a las tiendas cerradas debido al confinamiento. Ello provocó que distribuidoras como Solutions2GO amplíen su oferta de periféricos para ofrecer una experiencia más real y entretenida a los ‘gamers’.

Estar más tiempo en casa provocó que las personas busquen opciones de entretenimiento y ocio para ocupar el tiempo. Sin embargo, con las tiendas de videojuegos cerradas, las compras y descargas de títulos a través de las plataformas digitales se incrementaron. Se estima que estos podrían llegar al 60% del total del mercado.

Los usuarios suelen sumar a su compra de videojuegos algunos periféricos, sean audífonos (headset), timones, mandos especializados de consolas, casos de realidad virtual e incluso Game Drives, memorias para guardar los juegos que descargan.

Renzo Matriciani Puch, marketing product manager de Solutions2Go cuenta a Gestión.pe que la venta de audífonos ha tenido un crecimiento de más del 1000% en el primer trimestre del 2021 ante el incremento de la demanda y porque ingresaron nuevos modelos y marcas como Turtle Beach, unos headset gaming diseñados para todo tipo de consolas.

No obstante, en la última campaña ‘Back to School’ limitó la expansión por el confinamiento. A pesar de ello, el segmento sigue creciendo porque estos audífonos son versátiles y no solo se pueden utilizar para jugar, también para escuchar música y seguir las clases a distancia.

Al incrementarse el número de descargas de videojuegos, es importante tener una memoria externa de mayor capacidad que permita almacenar mayor cantidad de base de datos. Por tal motivo, la distribuidora apuesta por ofertar Seagates, es decir Game Drive para consolas.

“Sabemos que habrá un crecimiento en la venta digital. Por ello, queremos compensar con la venta de periféricos. Además de los headsets, queremos apostar por los Game Drives. Como se está comprando más digital, la memoria comienza a consumirse, entonces nosotros tenemos una marca llamada Seagate para PlayStation”, señaló.

En 2020, este producto inició con 800 unidades ahora incrementarán esa oferta porque a algunas personas las memorias de sus consolas les está siendo insuficiente. De esa forma, ofrecerán discos de 2 a 4 terabytes para la consola de Sony.

“Vamos a apostar por este tipo de periféricos para poder atender a este consumidor del mundo digital. Ahora estamos en la parte de planificación. Podría darnos una sorpresa sobre todo en campaña navideña”, manifestó.

La empresa actualmente maneja a todos los desarrolladores del mercado de videojuegos y consideran que ello es un plus adicional que les permitirá recuperar sus niveles de crecimiento perdidos el año pasado debido a la paralización de operaciones por la cuarentena. “Tener completo el portafolio de ‘publishers’ de videojuegos en el Perú nos permite afianzar una fortaleza para darle mejor oferta a los clientes”, comenta.

Por otro lado, Solutions2Go comenzará a distribuir smartphones. A fines del año pasado empezó con los de la marca Realme y este año ingresarán nuevas marcas.