Guns N’ Roses regresa a Lima. “Not In This Lifetime” se ha convertido en el tercer tour más exitoso de todos los tiempos. Será esta gira con la que la agrupación encabezada por Axl Rose retorne este 24 de marzo. La cita será en el Estadio de la Universidad San Marcos.

Ramón Larrea, director de One Entertainment, es el responsable del regreso de la emblemática banda. Después de una negociación que se prolongó aproximadamente seis meses, el empresario espera que el concierto reúna cerca de 40,000 fanáticos.

Repercusión

“Usualmente para la segunda vez la expectativa no es tan alta”, precisa Larrea en referencia a la regla casi inquebrantable de que las primeras veces de una agrupación legendaria suele alcanzar mayores récords de convocatoria.

Y es que en 2016, cuando Guns N’ Roses pisó por vez primera suelo peruano, reunió más de 50,000 personas. Se estima que unas 5,000 se quedaron sin poder ver el show. Asimismo, Larrea recuerda que, al menos, 20,000 tickets, se vendieron en dos días llegando al sold out la misma fecha del evento.

Aunque no se espera un comportamiento similar de lado de los usuarios, Larrea no duda de la capacidad de convocatoria de Guns N’ Roses.

Costos de producción

Aun así se trata de la agrupación más cara que haya anunciado One Entertainment al menos en los dos últimos años. Y es que, según revela su director, el costo total de producción para este evento alcanza los US$2.5 millones. En tanto, solamente el de la banda bordea los US$1.5 millones aproximadamente.

La productora liberará los tickets a partir del 18 de diciembre. Además, pondrá a disposición una preventa exclusiva para tarjeta Diners Club.

Bajo este sistema, los precios serán los siguientes:

Vip: S/576

General: S/198

Platinium (Numerado): S/ 790

Occidente A: S/340

Occidente B: S/ 250

Oriente A: S/ 300

Oriente B: S/ 250

Tribuna Norte: S/ 130

EN CORTO

El retorno de Axl Rose y compañía a la capital forma así parte de una extensa gira latinoamericana. Y es que se presentará en Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina), Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México). A mediados de 2020, continuará recorriendo Europa.

Entretanto, el tour que comenzó de manera oficial en 2016, ha logrado recabar la exorbitante cifra de US$584.2 millones de dólares, lo que hace del ‘Not In This Lifetime Tour‘ la tercera gira mundial más exitosa del mundo.