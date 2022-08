¿Cómo fue su primera experiencia con el país?

Viajé por el país como mochilero durante tres meses y fue una experiencia emocionante. Pude hacer canotaje en Apurímac, surfear las dunas de la Huacachina, pero lo que más recuerdo son las personas con las que hablé en la parte de atrás de una camioneta . Los peruanos siempre me ofrecieron hospitalidad y amabilidad.

Ahora vuelve como embajador…

Deseaba mucho volver y tengo la suerte de ver un país diferente, con algunos desafíos, pero con muchas oportunidades. Estoy aquí con la intención de hacer una diferencia en el desarrollo económico y social del Perú.

¿Qué lo motivó a ingresar a la carrera diplomática?

Tuve la suerte de tener una educación de calidad y una vida con privilegios. Mi padre fue médico; mi madre, dentista; y como resultado tuve algunas oportunidades. Para mí es importante hacer algo concreto y que otras personas tengan también esas oportunidades.

¿En algún momento dudó, quiso estudiar algo más?

Me hubiera gustado estudiar economía también. Durante mi etapa universitaria fui enfermero ocasional y antes de los 30 años pensé en llevar una carrera médica, pero elegí la diplomacia como mi forma de hacer algo por los demás.

En su Twitter se define como un “entusiasta de la gastronomía”. ¿Es un buen cocinero o un sibarita?

Decir que soy un buen cocinero en el Perú es difícil porque hay tantos chefs y tienen una de las mejores gastronomías en el mundo. Me encanta cocinar para mi familia y mis amigos, algo de fusión de cocina francesa, inglesa, entre otras. Es mi forma de relajarme. A la vez, me encanta la repostería. Me encantaría promover un concurso con los chefs de aquí.

Es usted un hombre polifacético…

En el pasado jugué al rugby en un equipo nacional a nivel estudiantil. También trabajé como bartender en el Caribe hace muchos años. Me gusta correr, surfear, aunque no sepa mucho. Tengo mucha energía.

¿Cuál es el coctel que mejor le sale?

El daiquiri de fresa, pero quisiera experimentar con algunas de los insumos que he encontrado aquí, como el pisco, las super frutas y la pulpa del cacao. Creo que saldría un buen coctel.

¿Qué piensa hacer para estrechar los lazos que unen al Perú y al Reino Unido?

Tenemos muchos lazos con el Perú. El año pasado hubo una exposición de las culturas precolombinas en el Museo de Londres. Son este tipo de cosas las que debemos promover más. Este año nuevamente estamos apoyando el Hay Festival en Arequipa. También me gustaría conectar con bandas como Coldplay, que este año vendrá al Perú. Ellos también son embajadores de mi país.

